In Pokémon-Legenden Arceus gibt es riesige Pokémon und die Fans feiern es

Pokémon-Legenden: Arceus kommt noch diese Woche und macht einiges anders als bisherige Teile der Reihe. Unter anderem bedeutet das auch, dass wir es mit viel größeren Versionen der Monster zu tun bekommen. Was bei vielen Fans und Spieler*innen offenbar ganz besondere Gefühle auslöst: Sie wollen zum Beispiel, dass diese Pokémon über sie drüber laufen. Das alles erinnert wohl nicht von ungefähr an die Situation mit Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village, die sehr ähnliche Reaktionen bei Fans hervorgerufen hat.

Darum geht's: Pokémon-Legenden Arceus erscheint am 28. Januar, also Freitag diese Woche. Das Spiel ist aber teilweise bereits in den Händen vieler Spieler*innen, weshalb ihr euch vor Spoilern in Acht nehmen solltet. Einige Fans streamen den Titel auch schon komplett auf Twitch und wieder andere erfreuen sich vor allem an einem ganz besonderen Detail: Den riesigen Alpha-Pokémon.

Hier könnt ihr den ganz neuen Trailer anschauen:

Was sind Alpha-Pokémon? In Pokémon-Legenden: Arceus gibt es sogenannte Alphas. Die sind größer als die normalen Versionen und haben leuchtend rote Augen (siehe oben). Ihr könnt sie aber ganz normal fangen und mit etwas Glück bekommt ihr auch seltene Items, wenn ihr sie besiegt. Alphas in freier Wildbahn verfolgen und attackieren euch, wenn sie euch sehen.

Sie sind vor allem riesig: Die großen Pokémon sehen ziemlich ungewohnt und riesig aus, wenn sie sich durch die Spielwelt bewegen. Was für regelrechte Begeisterungsstürme bei einigen Fans sorgt, die enormes Gefallen an den überraschend riesigen Pokémon-Versionen finden.

Damit könnte Pokémon jetzt eine sehr spezielle Ära eingeläutet haben, wie eine ganze Reihe Menschen auf Social Media feststellen: Die Ära, in der sich Pokémon-Fans auf eine ganz besondere Art und Weise zu diesen Riesen-Verisonen hingezogen fühlen.

Während einige die Situation mit der vergleichen, die Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village verursacht hat (Leute finden riesige Fabelwesen offenbar besonders sexy und wollen, dass die sie unter sich begraben), finden andere einige der großen Pokémon einfach nur niedlich. Wie zum Beispiel in diesem Video:

Die Größenunterschiede führen aber auch zu schlicht sehr witzigen Bildern und Größenverhältnissen.

Einige Fans feiern die unterschiedlich großen Alpha-Pokémon jetzt schon als eines der coolsten Features des neuen Pokémon-Teils.

Wann kommt es endlich? Nicht mehr lange, nur noch dreimal schlafen. Am 28. Januar erscheint Pokémon-Legenden: Arceus dann für die Nintendo Switch. Der Preload ist bereits gestartet. Wie sich das Spiel in unseren Augen schlägt, erfahrt ihr dann selbstverständlich rechtzeitig in unserem großen GamePro-Test.

Freut ihr euch drauf? Wie findet ihr die riesigen Alpha-Pokémon?