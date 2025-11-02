Pokémon-Fan gibt in Legenden Z-A versehentlich sein Starter-Endivie weg, aber ein anderer Spieler eilt ihm zur Hilfe und fängt extra neu an

Bye-bye Endivie. Aufgrund eines Momentes von Unachtsamkeit verliert ein Spieler sein Starterpokémon.

Stellt euch diesen kurzen Moment des Schreckens vor: Ihr wollt euer Pokémon mit einem oder einer Freund*in tauschen. Ihr begebt euch in den dafür vorgesehenen Spielbereich und führt alle nötigen Schritte aus. Dann schaut ihr in euer Team und plötzlich ist da das falsche Pokémon. Ohje, und so habt ihr gerade einen eurer Lieblinge weggegeben.

Pokémon-Fan vertauscht versehentlich Starter-Endivie

Wir möchten eine Geschichte mit euch teilen, die wir in der Communityentdeckt haben. Dort berichtet im Pokémon-Subreddit der User Skipadoo davon, gerade frisch mit Pokémon-Legenden: Z-A angefangen zu haben. Dafür hat er sich für Endivie als Starter entschieden und es auf Stufe 16 hochgelevelt.

Ein Kumpel von Skipadoo wollte daraufhin bereits früh im Spiel mit ihm Pokémon tauschen, damit er sein Alpollo auf Gengar weiterentwickeln konnte. Das heißt, dass das Gengar nach dem Tausch wieder zurück zum Kumpel sollte. Skipadoo hat ihm als Tauschpokémon sein Endivie angeboten, damit der Kumpel es in der Zwischenzeit im Pokédex registrieren könne.

So weit, so gut. Die beiden haben sich für den Link-Tausch mit Passwort entschieden. Gerade, als Skipadoo das Endivie ausgewählt und bestätigt hat, bemerkte der Redditor, dass sich eine andere Person im Raum befand. In einer Kurzschlussreaktion hat der Redditor das Spiel beendet – doch zu spät, denn anstelle seines Endivies hatte er ein Zobiris auf Level 29 im Team.

Community eilt ihm zu Hilfe

Es lässt sich nicht abstreiten, dass dem Redditor schlicht und einfach ein Fehler unterlaufen ist, der auf seiner Kappe zu nehmen ist. Genauso ist es aber trotzdem verständlich, dass die Situation ärgerlich ist. Das Starterpokémon hat für viele Trainer*innen einen besonderen Stellenwert. Deswegen hat Skipadoo ursprünglich überlegt, einen neuen Spielstand anzufangen. Der Haken daran: Allein schon das Tutorial in Pokémon-Legenden: Z-A dauert zwei bis drei lang gezogene Stunden.

Deswegen können wir uns die Erleichterung des Users nur allzu gut vorstellen, als ein Pokémon-Fan aufgrund des Reddit-Beitrags zu Hilfe geeilt ist, und extra einen neuen Spielstand angefangen hat, um Skipadoo ein Starter-Endivie rüberzutauschen.

Das führt zum Happy End, ohne dass dafür drei weitere Stunden Lebenszeit im Tutorial verschwendet verbracht werden müssen.

Ein bekannter Fehler, der die eine oder andere Lektion beibringt

Ein Blick in die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag verrät, dass Skipadoo nicht die einzige Person ist, der der Fehler unterlaufen ist. Der Redditor VSkyRimWalker erzählt, wie sein Kumpel ihm sein perfekt trainiertes Shiny-Feelinara einst rüber getauscht hat, damit er es auf Stufe 100 leveln konnte. Als VSkyRimWalker das Feelinara wieder zurücktauschen wollte, hat er es aus Versehen an eine andere Person verschenkt – und seitdem nie wieder etwas von dem Pokémon gehört.

Deswegen können wir nur die Empfehlung aus einigen Kommentaren mit euch teilen: Überprüft am besten nochmals genau, ob alles mit dem Tausch, den ihr gerade ausführen wollt, stimmt. Ein kleiner Kontrollblick kann mühselig investierte Zeit sparen und Ärger vermeiden.

Ist euch in Pokémon auch schon der ein oder andere Tausch-Fauxpas unterlaufen?