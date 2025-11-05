Pokémon-Legenden Z-A: Gleich mehrere Legendäre Pokémon bekommen laut Leak bald noch Mega-Entwicklungen

Anscheinend bekommen wir noch so einige neue Mega-Entwicklungen.

Pokémon-Legenden: Z-A ist zwar schon eine Weile draußen, trotzdem erwarten uns noch einige Inhalte für das Spiel – unter anderem im kommenden DLC Mega-Dimension. Der dürfte natürlich auch neue Mega-Evolutionen mit sich bringen, unter anderem wohl für drei legendäre Pokémon.

Diese legendären Pokémon bekommen laut Leak eine eigene Mega-Entwicklung

Bereits vor Release des Spiels hatte ein riesiger Leak darauf hingedeutet, dass uns 26 neue Mega-Entwicklungen im Spiel erwarten würden. Das Mysteriöse Pokémon Zeraora sollte demnach ursprünglich Nummer 27 sein, soll dann aber gestrichen worden sein.

0:45 Erster DLC für Pokémon-Legenden Z-A angekündigt - schon vor Release des RPGs

Ein Dataminer wollte daraufhin im Code des Spiels Hinweise gefunden haben, laut denen drei Mysteriöse oder Legendäre Pokémon Mega-Steine besitzen, obwohl wir sie im Spiel nicht bekommen können: Gemeint sind hier das bereits genannte Zeraora, sowie Heatran und Darkrai.

Dabei liegt natürlich der Verdacht sehr nahe, dass wir diese Mega-Entwicklungen noch im DLC zu sehen bekommen werden. Immerhin soll die zweite Welle der Mega-Dimension-Erweiterung auch neue Story-Inhalte bringen. Sie erscheint am 28. Februar 2026.

Das unterstreicht jetzt noch einmal ein neuer Leak. Laut X-User Light_88_ soll es nämlich im Beta-Build des Spiels eigene Pokédex-Beschreibungen für die drei Mega-Formen gegeben haben. So soll Mega-Heatran Temperaturen bis 999.982 Grad Celsius speichern können und Mega-Zeraora die Elektrizität von 10 Blitzeinschlägen speichern.

Zusätzlich führt Light_88_ auch die veränderten Statuswerte der Mega-Entwicklungen auf:

Während die Basis-Statuswerte (kurz: AS) der drei nämlich insgesamt 600 betragen, sollen die Statuswerte bei den Mega-Entwicklungen auf 700 steigen. Das würde zu anderen Mega-Entwicklungen passen.

Diese Informationen stimmen auch mit dem großen Teraleak vom letzten Jahr überein, zu dem kürzlich zahlreiche neue Details bekannt wurden.

Demnach dürften uns neben den drei genannten Pokémon noch 16 weitere Mega-Entwicklungen im DLC erwarten. Zwei davon sollen dabei für Raichu sein, das angeblich wie schon Glurak eine X- und Y-Form bekommt. Bestätigt ist das aber bislang noch nicht.

Für welches Lieblings-Pokémon hättet ihr gerne noch eine Mega-Entwicklung?