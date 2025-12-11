Pokémon-Legenden Z-A: Mega-Raichu X und Y freischalten - So schnappt ihr euch das Raichunit im Mega-Dimension-DLC

Mit dem DLC Mega-Dimension könnt ihr euch Mega-Raichu X und Y schnappen. So geht’s!

Maximilian Franke
11.12.2025 | 13:23 Uhr

So schnappt ihr euch Mega-Raichu X und Y im Mega-Dimension-DLC.

Pokémon-Legenden Z-A hat mit der Erweiterung Mega-Dimension eine ganze Reihe neuer Mega-Entwicklungen bekommen. Mit dabei sind auch Mega-Raichu X und Y, für die ihr die jeweiligen Mega-Steine braucht.

So bekommt ihr Raichunit X und Raichunit Y

Das Wichtigste vorweg: Ihr müsst den kostenpflichtigen DLC besitzen. Zusätzlich müsst ihr die beiden Nebenmission #2 und #108 abschließen. Danach könnt ihr durch einen Riss in den Hyperspace gehen und nur einen Kampf später gehören die beiden Mega-Steine euch.

Video starten 3:33 Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Diese Missionen müsst ihr lösen:

  • Nebenmission 2: Diese Mission wird automatisch im Laufe der Hauptgeschichte ausgelöst. Ihr trefft darin eine Trainerin am Boulevard Rouge, die von euch ein Pikachu im Tausch gegen Skaraborn haben will.
  • Nebenmission 108: Vor dem Eingang der Quazar Corporation trefft ihr eine zweite Trainerin. Sie möchte von euch ein Raichu im Tausch gegen ein Alola-Raichu haben.

Habt ihr beides geschafft, sollte auf eurer Karte eine neue, unbekannte Mission auftauchen. Ihr findet sie am Pokémon-Center ganz im Norden – gegenüber vom Friedhof. Der Riss ist in der Einkaufspassage an einer Wand.

Hier seht ihr beiden in voller Pracht.

Nebenmission 139: Das stärkste Raichu-Duo überhaupt

Geht hinein und sucht nach den beiden Trainerinnen, die ihr in den Nebenmissionen kennengelernt habt. Sprecht mit ihnen und sie fordern euch in einer neuen Nebenmission #139 zu einem Kampf 2 gegen 1 heraus. Dabei setzen sie Mega-Raichu X und Y auf Level 115 ein.

Habt ihr sie besiegt, zeigen sich die beiden schwer beeindruckt und geben euch als Belohnung die beiden Raichunit-Steine. Damit könnt ihr fortan euer eigenes Raichu in beide Mega-Formen bringen.

Was können Mega-Raichu X und Y?

Welche Form ihr im Kampf einsetzen solltet, hängt von euren Gegnern und den Bedingungen ab. Beide Varianten haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Der Typ ändert sich jedoch nicht – Raichu bleibt auch als Mega-Evolution immer pur Elektro.

  • Mega-Raichu X: Die X-Version fokussiert sich auf physischen Schaden und erhöhte Verteidigung. Vor allem gegen Bodenattacken geht es aber trotzdem schnell auf die Matte. Ihr solltet es wählen, wenn ihr vor allem physische Attacken wie Donnerschlag benutzen möchtet.
  • Mega-Raichu Y: Die Y-Version setzt dagegen auf Spezial-Attacken und bekommt einen höheren Initiative-Wert. Ihr solltet es wählen, wenn ihr eher Spezialattacken wie Donnerblitz benutzen möchtet.

Je nachdem, was ihr vorhabt, können also beide Varianten effizient sein. Außerdem unterscheiden sie sich natürlich auch optisch, aber das bleibt reine Geschmackssache.

Was denkt ihr: Welche der beiden Varianten gefällt euch besser?

Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

