Pokémon: Let's Go, Pikachu und Evoli - So bekommt ihr Alola-Pokémon im Spiel

In Pokémon: Let's Go Evoli und Pikachu streifen wir zwar durch die Kanto-Region, trotzdem können wir auch Vetreter der Alola-Inseln in unser Team aufnehmen.

Alolas aus Pokémon Go übertragen

Allerdings laufen die nicht einfach auf der Oberwelt herum, sondern lassen sich nur ertauschen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder verbindet ihr eure Switch mit eurem Pokémon Go-Account und übertragt die Alolas nach Pokémon: Let's Go.

Dort besucht ihr sie dann im Go Park, fangt sie und fügt sie dann eurem Kampfteam hinzu. Aber Vorsicht: Wenn ihr die Pokémon von der App ins Spiel übertragt, könnt ihr sie nicht mehr zurück nach Pokémon Go holen.

Alolas mit NPC tauschen

Oder ihr tauscht sie mit NPCs, die in der Welt von Let's Go auf euch warten. In jeder Stadt gibt es ein oder zwei Personen, die offensichtlich in der Inselregion waren und ihr Alola-Pokémon gegen ein Kanto-Pokémon der gleichen Art mit uns tauschen wollen.

Zum Beispiel wartet im Pokémon-Center auf der Zinoberinsel der Rocker Bösbert auf uns, bei dem wir ein normales Sleima gegen ein Alola-Sleima eintauschen können.

Dabei ist es egal, ob unser Exemplar ein hohes Level oder gute Werte hat. Das Alola-Pokémon, das wir zurückbekommen, hat immer das gleiche Level.

Welche Arten bekomme ich beim Tausch?

Ihr könnt unendlich viele Alola-Versionen bei der gleichen Person eintauschen, immer mit dem gleichen Level. Das Wesen der Pokémon wird aber bei jedem Tausch neu ausgewürfelt, und es besteht sogar die Chance, ein Shiny Alola zu ergattern.

Ertauschte Pokémon sind oft stärker als ihre von uns selbst gefangenen Artgenossen. Gebt aber bei dem Einsatz acht, dass ihr bereits genug Orden besitzt, um das Tausch-Pokémon auch zu kontrollieren, sonst macht der kleine Frechdachs, was er will.

Neugierig auf das Potenzial eurer Pokémon?

Entdeckt die geheimen Werte mit der Richter-Funktion

Wollt ihr die weiterentwickelte Version der Pokémon auch, müsst ihr die Alolas in euer Team aufnehmen. Außer Raichu, Knogga und Kokowei gibt es keine tauschbaren Weiterentwicklungen.

Wo finde ich die Alola-Pokémon?

Alles, was mit schickem Inselfarbton glänzt, findet ihr in den Poké-Centern dieser Orte:

Alola-Pokémon Fundort (Poké-Center) Alola-Didga Lavandia Alola-Kleinstein Orania City Alola-Knogga Fuchsania City Alola-Kokowei Indigo-Plateau Alola-Mauzi Zinnoberinsel Alola-Raichu Saffronia City Alola Rattfratz Azuria City Alola-Sandan Prismania City Alola-Sleima Zinnoberinsel Alola-Vulpix Prismania City

Achtung: Je nachdem, welche Edition ihr habt, könnten Pokémon wie Vulpix nicht bei euch in der Wildnis gefangen werden. Die Editions-exklusiven Pokémon sind einer der großen Unterschiede zwischen der Evoli- und der Pikachu-Edition.

Ansonsten könnt ihr nach Herzenslust die wilden Pokémon fangen und gegen Alola-Versionen eintauschen.

Gehören die Alola-Pokémon für euch zum Spiel dazu?