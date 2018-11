Pokémon: Let's Go - So bekommt ihr ein weibliches Pikachu oder Evoli

In Pokémon: Let's Go haben wir nicht nur die Wahl zwischen der Pikachu- und der Evoli-Edition. Die beiden drolligen Monster gibt es außerdem jeweils in einer weiblichen und einer männlichen Version.

Die weiblichen Evolis und Pikachus haben, anders als ihre männlichen Artgenossen, ein Herzmuster auf der Rute beziehungsweise, in Pikachus Fall, eine Rute, die in einer Herzform endet.

Auch wenn wir uns zu diesem Zeitpunkt fragen, ob die Pokémon-Welt dann entweder bis zum Auftreten dieser weiblichen Versionen in Pokémon Go und Let's Go nur von männlichen Pikachus und Evolis bevölkert wurde (und es ein Rätsel ist, wie sich die Population beider Arten auf Dauer gehalten hat), oder, wenn es, wie wir wissen, bereits weibliche und männliche Evolis existierten (und die Routenmutation erst seit kurzem ohne logische Erklärung auftritt ), wissen wir, dass das nicht der Grund ist, warum ihr auf diesen Artikel geklickt habt.

Wir haben Pikachu gewählt

Wie bekomme ich ein weibliches Pikachu/Evoli?

Viel wichtiger als der Grund, warum die Ruten der Pokémon so aussehen ist doch, wie ihr sie als euren Partner bekommen könnt.

Das ist gleichzeitig seht einfach und sehr mühsam. Das Geschlecht eures Begleiters wird entschieden, wenn ihr ihn zum ersten Mal seht, also relativ am Anfang des Spiels.

Je nachdem seht ihr in der Sequenz ein weibliches oder männliches Pokémon auf euch zulaufen. Wenn ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid (und es übers Herz bringen könnt, dem armen Kerl mitten im freudigen Sprung den Saft abzudrehen), startet das Spiel neu.

Wir haben bei drei Neustarts einmal ein weibliches und zweimal ein männliches Pikachu erhalten. Nach Statistiken, die die US-Version von IGN erhoben hat, ist die Chance auf ein weibliches oder männliches Pikachu jeweils 50 Prozent.

Bei Evoli sind die Chancen nicht so gleich verteilt. Hier bekommt ihr zu 12 Prozent ein weibliches und zu 88 Prozent ein männliches Evoli.

Welche Version ist die bessere?

Spielerisch gibt es zwischen den beiden keine Unterschiede. Wie auch bei der Entscheidung zwischen Pikachu und Evoli kommt es auf euren persönlichen Geschmack an.

Wollt ihr lieber ein Pokémon, dass eine Herzchenrute hat (Oder, in Pikachus Fall, eine Rute, die statt einem Herz auch wie ein Hinterteil geformt sein könnte)?

Accessoires, Kleidung und Hüte sehen bei beiden Geschlechtern gleich aus, und beide scheinen sich auf die gleiche Art und Weise über Blümchen im Haar zu freuen.

