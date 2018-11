Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Evoli verkauft sich wie der erste Schlag Pokébälle in Vertania City.

Wie The Pokémon Company jetzt auf Twitter bekannt gibt, hat sich das Nintendo Switch-Spiel in der ersten Woche seit dem Release am 16. November weltweit rund drei Millionen Mal verkauft.

Der neue Sales-König in Woche 1

Damit stellt Pokémon: Let's Go einen neuen Verkaufsrekord auf. Kein anderes Nintendo Switch-Spiel hat sich innerhalb der Startwoche so gut verkauft wie die nostalgische Neuerfindung der gelben Edition.

Damit schlägt Let's Go auch System-Seller wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey, die sich in der ersten Woche nicht ganz so gut absetzen konnten:

Breath of the Wild - Sales in der 1. Woche: ca 1.34 Millionen

Super Mario Odyssey - Sales in der 1. Woche: ca. 2 Millionen

Pokémon Let's Go - Sales in der 1. Woche: ca. 3 Millionen

Zögert ihr beim Kauf? Dann hilft euch unser Test bei der Entscheidung.