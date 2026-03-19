Pokémon Blattgrün-Pechvogel trifft bei der ersten (!) Begegnung im Spiel ein Shiny, hat aber keine Pokébälle

Gleich zu Beginn im hohen Gras bei Alabastia auf ein Shiny Pokémon zu treffen, klingt perfekt. Allerdings gab es da bei diesem Blattgrün-Fan ein Problem ...

Samara Summer
19.03.2026 | 20:39 Uhr

So schnell kann sich Glück in Pech verwandeln. So schnell kann sich Glück in Pech verwandeln.

Es klingt beim ersten Hören nach unfassbarem Glück: Ein Pokémon-Fan startet Blattgrün, läuft ganz zu Beginn des Spiels durchs hohe Gras und trifft direkt auf ein Shiny. Falls ihr jetzt schon Freuden-Fanfaren im Kopf gehört habt, sollten die schnell in ein melancholisches Klavierthema übergehen, denn es gibt ein Problem. An der Stelle hatte die Person noch gar keine Pokébälle!

Pokémon-Fan hat sozusagen "Unglück im Glück"

Reddit-User posie1709 zeigt zum Beweis einen Clip des tragischen Zwischenfalls. Wir sehen darin, wie die Trainerin zu Beginn des Spiels losmarschiert und sich auf Route 1 ins hohe Gras begibt. Dann kommt es zur ersten Pokémon-Begegnung, die viele Fans genau so erlebt haben dürften: Ein wildes Rattfratz taucht auf. Aber es ist eben ein schillerndes Exemplar.

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Das Blöde an der Sache ist nur, dass wir ganz am Anfang eben noch gar keine Möglichkeit haben, wilde Taschenmonster zu fangen, weil wir eben noch gar keine Pokébälle dafür haben. Einige Spieler*innen verraten daher auch in den Kommentaren, dass sie den kürzesten Weg durchs hohe Gras wählen, solange es ihnen genauso geht.

Dass ausgerechnet das allererste Pokémon bereits ein Shiny ist, ist schon ein sehr großer Zufall. Hier könnt ihr euch selbst vom Pech des Fans überzeugen:

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Wenigstens ist posie1709 mit dem Shiny-Frust nicht alleine. In den Kommentaren melden sich noch weitere Community-Mitglieder, die die begehrten schillernden Monster-Varianten durch unglückliche Umstände verloren haben.

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Mr_105 hat beispielsweise ein Exemplar gefangen und sich zunächst mal gefreut. Danach ging der Switch allerdings der Saft aus, bevor der Reddit-User gespeichert hatte. Folglich war auch dieser Fang dahin. Ähnliche Erlebnisse hatten auch weitere Personen.

Pokémon Blattgrün und Feuerrot erleben gerade ihren zweiten Frühling auf der Switch (beziehungsweise Switch 2 mit Abwärtskompatibilität). Die beiden Editionen haben Ende Februar Ports erhalten, die für 19,99 Euro je im eShop angeboten werden. Daher zocken gerade richtig viele Fans die GBA-Versionen der First Gen-Titel.

Ist euch schon mal etwas ähnlich Frustrierendes mit einem Shiny passiert?

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Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

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