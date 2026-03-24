Pokémon Feuerrot-Fan will eigentlich nur Shiny-Glumanda jagen, erhält nach einigen Resets plötzlich die perfekte Trainer-ID: "Du bist der Auserwählte"

Die perfekte Trainer-ID? Dieser Spieler hat sie tatsächlich bekommen.

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün bekommen alle Trainer*innen zu Spielbeginn eine spezielle Nummer zugewiesen, die auf der Vorderseite des Trainerpasses angezeigt wird. Diese sogenannte Trainer-ID (oder auch ID-Nummer genannt) wird zufällig generiert und liegt bis zur 6. Poké-Generation zwischen zwischen 00000 und 65535.

Während vielen Spieler*innen die eigene ID ziemlich egal sein dürfte, legen einige andere Fans wert auf eine schicke Nummer. Ein Spieler hat vor einigen Tagen dabei den Vogel angeschossen und die "perfekte" Trainer-ID erwischt – und diese gehört eigentlich einer Schlüsselfigur aus dem Pokéuniversum.

"Du bist der Auserwählte"

Poké-Fan "SECTI0NS" schrieb vor Kurzem auf Reddit, dass er eigentlich auf der Jagd nach Shiny-Glumanda gewesen sei. Doch er entschied sich, eine Pause einzulegen und stattdessen das Spiel so lange zu resetten, bis er eine nett anzuschauende Trainer-ID erhält.

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Sein Ziel war eigentlich, eine ID zu erhalten, die mit zwei Nullen beginnt. "Nach stundenlangem Soft-Reset" der Nintendo Switch ist allerdings etwas viel besseres herausgekommen, nämlich die unfassbar coole Trainer-ID "00001", die den Anschein erweckt, als wäre "SECTI0NS" der EINE oder der erste Trainer überhaupt.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

Die Community hat natürlich direkt die passenden Witze parat: "The Chosen 00001", schreibt beispielsweise ein User. "Bist du DER Rot?", fragt ein anderer Redditor und spielt damit auf den Spielcharakter Rot an alias den Helden der ersten und dritten Spielgeneration. Tatsächlich wird die ID 00001 aber einem anderen Charakter zugeschrieben.

Zum oben bereits angeteasten Fun Fact: Die Trainer-ID 000001 gehört in der Lore des Pokémon-Universums nämlich dem mysteriösen Fiesling Azett, der vor 3000 Jahren als König der Kalos-Region regierte und für den Bau der "Ultimativen Waffe" (einer Massenvernichtungswaffe) verantwortlich zeichnete. Er tauchte erstmals in den Editionen Pokémon X/Y auf und feierte in Pokémon-Legenden: Z-A sein Comeback, dort allerdings als Mentor.

Die beiden Editionen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Universums noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im eShop veröffentlicht.

Ist euch eure Trainer-ID wichtig oder ignoriert ihr die Nummer komplett?