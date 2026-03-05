Pokémon Pokopia Multiplayer: So startet ihr den Koop-Modus und spielt online oder lokal zusammen

Pokopia könnt ihr im Koop mit bis zu vier Personen zocken und das sowohl lokal als auch online. Wir zeigen, wie es geht und welche Einschränkungen es gibt.

Eleen Reinke
05.03.2026 | 12:12 Uhr

So funktioniert der MultiplayerKoop in Pokémon Pokopia. So funktioniert der Multiplayer/Koop in Pokémon Pokopia.

Pokémon Pokopia könnt ihr nicht nur solo spielen, sondern auch zusammen mit euren Freund*innen. Mit bis zu vier Personen könnt ihr hier eure Spielwelt unsicher machen oder gemeinsam eine Online-Insel gestalten. Wie der Multiplayer funktioniert und wie ihr mit GameShare gemeinsam mit nur einer Kopie des Spiels zockt, erklären wir hier.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Multiplayer starten in Pokémon Pokopia, so geht's

Den Multiplayer startet ihr im Spiel selbst, indem ihr am PC vor einem Pokémon-Center die Option Mehrspieler/Online (Link Play) auswählt. Die ist allerdings erst verfügbar, sobald ihr das Gebietslevel auf 2 gesteigert habt!

Dann stehen euch drei Auswahlmöglichkeiten offen:

  • andere auf einen Besuch auf eure eigene Insel einladen
  • die Insel anderer Personen besuchen
  • auf einer Online-Cloud-Insel spielen

Habt ihr eines davon ausgewählt, legt ihr noch fest, ob ihr lokal oder online zusammen spielen wollt. Für die ersten beiden Auswahlmöglichkeiten steht beides offen, für die Cloud-Insel müsst ihr dagegen zwingend online sein.

Seid ihr selbst der Host, erhaltet ihr jetzt einen Link-Code, den ihr euren Mitspieler*innen weitergebt. Diese geben ihn wiederum in ihrem eigenen Spiel ein, um euch beizutreten.

Lokaler Koop in Pokopia

  • Ist ein Nintendo Switch Online-Abo nötig? Nein

Um lokal zusammen spielen zu können, müsst ihr euch im gleichen Raum befinden. Dafür braucht ihr auch kein Switch Online-Abo oder eine Internetverbindung – zumindest solange alle das Spiel besitzen.

Wollt ihr das Spiel per GameShare mit einer zweiten Person teilen, müsst ihr euch dagegen im gleichen WLAN-Netzwerk befinden.

1
Pokémon Pokopia Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im März 2026
von Maximilian Franke
2
Pokémon Pokopia-Pokédex: Alle Pokémon, die wir bisher im Spiel gefunden haben
von Sebastian Zeitz

Online-Multiplayer in Pokopia

  • Ist ein Nintendo Switch Online-Abo nötig? Ja

Um online miteinander zu spielen, benötigen alle logischerweise eine Internetverbindung sowie eine aktive Switch Online-Mitgliedschaft. GameShare ist online nicht nutzbar.

Wie genau ihr via GameShare mit nur einem Spiel zu zweit zockt, erklären wir euch auf der zweiten Seite genauer.

