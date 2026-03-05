Pokémon Pokopia Multiplayer: So startet ihr den Koop-Modus und spielt online oder lokal zusammen

Pokémon Pokopia könnt ihr nicht nur solo spielen, sondern auch zusammen mit euren Freund*innen. Mit bis zu vier Personen könnt ihr hier eure Spielwelt unsicher machen oder gemeinsam eine Online-Insel gestalten. Wie der Multiplayer funktioniert und wie ihr mit GameShare gemeinsam mit nur einer Kopie des Spiels zockt, erklären wir hier.
- Multiplayer starten und Voraussetzungen
- Lokaler Koop
- Online-Multiplayer
- Mit GameShare mit einem Spiel zu zweit zocken
Multiplayer starten in Pokémon Pokopia, so geht's
Den Multiplayer startet ihr im Spiel selbst, indem ihr am PC vor einem Pokémon-Center die Option Mehrspieler/Online (Link Play) auswählt. Die ist allerdings erst verfügbar, sobald ihr das Gebietslevel auf 2 gesteigert habt!
Dann stehen euch drei Auswahlmöglichkeiten offen:
- andere auf einen Besuch auf eure eigene Insel einladen
- die Insel anderer Personen besuchen
- auf einer Online-Cloud-Insel spielen
Habt ihr eines davon ausgewählt, legt ihr noch fest, ob ihr lokal oder online zusammen spielen wollt. Für die ersten beiden Auswahlmöglichkeiten steht beides offen, für die Cloud-Insel müsst ihr dagegen zwingend online sein.
Seid ihr selbst der Host, erhaltet ihr jetzt einen Link-Code, den ihr euren Mitspieler*innen weitergebt. Diese geben ihn wiederum in ihrem eigenen Spiel ein, um euch beizutreten.
Lokaler Koop in Pokopia
- Ist ein Nintendo Switch Online-Abo nötig? Nein
Um lokal zusammen spielen zu können, müsst ihr euch im gleichen Raum befinden. Dafür braucht ihr auch kein Switch Online-Abo oder eine Internetverbindung – zumindest solange alle das Spiel besitzen.
Wollt ihr das Spiel per GameShare mit einer zweiten Person teilen, müsst ihr euch dagegen im gleichen WLAN-Netzwerk befinden.
Online-Multiplayer in Pokopia
- Ist ein Nintendo Switch Online-Abo nötig? Ja
Um online miteinander zu spielen, benötigen alle logischerweise eine Internetverbindung sowie eine aktive Switch Online-Mitgliedschaft. GameShare ist online nicht nutzbar.
Wie genau ihr via GameShare mit nur einem Spiel zu zweit zockt, erklären wir euch auf der zweiten Seite genauer.
