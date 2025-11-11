Release steht: Das spannendste Pokémon-Spiel seit Jahren erscheint Anfang 2026

Pokémon Pokopia hat einen Release-Termin.

Nintendo hat offiziell den Release-Termin für Pokémon Pokopia bekannt gegeben. Die Cozy-Lifesim für Fans von Animal Crossing und Co. erscheint am 5. März 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Außerdem soll es noch in dieser Woche neue Infos zum spannenden Pokémon-Ableger geben.

Weitere Infos noch in dieser Woche

Bisher war zum Release nur grob von "Anfang 2026" die Rede. Neben dem Termin gab es von Nintendo selbst heute erstmal keine weiteren Infos, allerdings soll schon in wenigen Tagen ein neuer Trailer folgen.

2:46 Pokémon Pokopia ist ein neues Spin-Off bei dem ihr ein menschliches Ditto spielt

Am 13. November 2025 solltet ihr auf YouTube und Co. – oder einfach bei uns auf GamePro – also die Augen offen halten. Zumindest für die japanische Version gibt es auch bereits eine Video-Premiere, die ihr euch in den Kalender legen könnt – falls ihr es gar nicht abwarten könnt.

Zeitgleich zur Bekanntgabe des Releasetermins hat Nintendo ein Video zu Game Key-Cards auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Darin taucht auch die physische Version von Pokémon Pokopia als Beispiel auf.

Demnach befinden sich auf dem Modul keine Spieldaten und der Titel muss komplett heruntergeladen werden. Im Video ist erkennbar, dass es sich in diesem Fall um eine Downloadgröße von 10 GB handelt. Falls ihr Wert auf eine physische Sammlung legt, sollte euch das bewusst sein.

Nach dem Download ist laut Nintendo keine Internetverbindung mehr zum Spielen erforderlich.

Was ist Pokémon Pokopia?

Anders als in den Hauptteilen der Reihe erwartet euch mit Pokopia kein Rollenspiel, sondern eine Lebenssimulation. Wenn ihr Titel wie Animal Crossing mögt, könnte der neue Ableger etwas für euch sein.

Ihr erschafft euer eigenes kleines Reich, gestaltet die Landschaft und dekoriert euer Zuhause. Dabei seid ihr als Ditto unterwegs, das sich wahlweise als Junge oder Mädchen ausgibt, was ein zugegeben etwas gruseliges Äußeres zur Folge hat.

Natürlich könnt ihr auch viele andere Pokémon auf euren Hof ziehen lassen, wo ihr gemeinsam mit ihnen abhängt. Oder ihr lasst euch von den Taschenmonstern bei der Feldarbeit und anderen Aufgaben helfen, wobei auch ihre spezifischen Fähigkeiten zum Einsatz kommen.

Pokémon Pokopia soll am 5. März 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen. Eine Version für Nintendo Switch 1 ist nicht angekündigt.

