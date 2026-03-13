Pokémon Pokopia: Lange ausverkauft, jetzt wieder verfügbar – aber vermutlich nicht lange!

Pokémon-Fans dürfen jubeln: Pokopia kann auch wieder als physische Version bestellt werden.

Pokémon Pokopia schlägt gerade enorme Wellen. Zuerst wird es zum Pokémonspiel mit dem höchsten Score auf Metacritic jemals und dann vermelden auch noch verschiedene Einzelhändler auf der ganzen Welt, dass die physische Version des Spiels ausverkauft ist. Doch jetzt gibt es auf Amazon Nachschub, auch wenn nicht klar ist, wie lange dieser reicht.

Warum Pokopia gerade so beliebt ist

Pokopia ist das Animal Crossing für Pokémon-Fans. Auf einer abgelegenen Insel schlüpfen wir in die Rolle eines Dittos, dass die Form seines ehemaligen Trainers angenommen hat und machen es uns zur Aufgabe, die Insel zu erkunden und lebenswerte Habitate für die insgesamt über 300 Pokémon zu erschaffen, die sich mit Freuden bei euch ansiedeln, wenn ihr ihnen die richtigen Lebensumstände präsentiert.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Die verschiedenen Pokémon geben uns dann Aufgaben und statten uns auch mit neuen Fertigkeiten aus. So lernen wir von Shiggy Aquaknarre, mit der wir Felder bewässern können und Sichlor gewährt uns seine Krallen, um damit hohe Gras zu entfernen.

Mit diesem simplen, aber wahnsinnig süßen Konzept hat Pokopia die Welt in den letzten Tagen im Sturm erobert und bereits über 2 Millionen Exemplare verkauft. Offenbar ist es genau das Spiel, auf das die Pokémon-Community gewartet hat.

Warum das Spiel fast überall ausverkauft war

Wirklich ausverkauft sind Spiele heutzutage ja nie, die digitale Version ist schließlich unerschöpflich, die Rede ist von der physischen Version mit Cartridge. Diese war innerhalb kürzester Zeit bei vielen großen Händlern auf der ganzen Welt ausverkauft. Auch Amazon Deutschland hatte keine Versionen mehr auf Lager, weshalb der Preis in anderen Ländern spürbar anzog.

Nacht legen sich eure Pokémon zum schlafen hin, wenn es genug Platz gibt.

Offenbar hatte man im Vorfeld unterschätzt, wie groß das Interesse an der Version ist, denn Pokopia ist eines der ersten Spiele, dass nur mit einer Game Key Card und keiner normalen Game Card ausgeliefert wird. Das bedeutet die Karte enthält keinerlei Spieldateien, sondern startet lediglich den digitalen Download.

Ihr müsst die Karte trotzdem in eurer Nintendo Switch 2 lassen, um weiterspielen zu können. Ihr könnt die Karte auch weiterverkaufen, da sich das Spiel auch mehrmals auf verschiedenen Konsolen herunterladen lässt, trotzdem sollte euch bewusst sein, dass auf der Karte selbst keinerlei Dateien enthalten sind.

Vermutlich hat man deswegen auch eine kleinere Anzahl an physischen Versionen hergestellt, denn in der Nintendo-Community wird diese Art von Karte zum Teil scharf kritisiert. Trotzdem wollen immer noch viele die physische Version für ihre Sammlung haben.

Amazon hat Nachschub, aber für wie lange?

Zwar ist die physische Version gerade wieder verfügbar, wie lange das aber so sein wird, lässt sich nicht sagen. Die Zeit war aber eindeutig zu knapp, um größere Mengen an Karten bereitstellen zu können, deswegen gehe ich stark davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bevor das Angebot wieder ausverkauft ist. Dafür spricht gerade ebenfalls, dass ihr nur bis zu drei Kopien auf einmal kaufen könnt.