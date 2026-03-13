Pokémon Pokopia Alle Geschmacksrichtungen: Mit diesen Beeren und Gerichten macht ihr euch bei euren Pokémon beliebt

Nahrungsmittel in Pokémon Pokopia haben Geschmäcker, die bei euren Pokémon unterschiedlich gut ankommen. Hier gibt’s die komplette Liste.

Maximilian Franke
13.03.2026 | 12:15 Uhr

Mit diesen Beeren und Gerichten macht ihr eure Pokémon glücklich.

Inhaltsverzeichnis

Wenn ihr in Pokémon Pokopia die Quests eurer Pokémon erfüllt, werdet ihr früher oder später auf Monster treffen, die sich zum Beispiel “etwas Süßes” wünschen. Welche Items sich dafür anbieten und was für Geschmacksrichtungen es überhaupt gibt, haben wir für euch hier zusammengefasst.

So verschenkt ihr immer das Richtige

Die meisten Früchte und Gemüsesorten könnt ihr entweder an Bäumen finden oder auf Feldern anbauen. Einige gibt es anfangs jedoch nur in bestimmten Gebieten zu finden, die erst mit der Zeit freigeschaltet werden.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Was mag mein Pokémon? Die präferierte Geschmacksrichtung könnt ihr für jedes Pokémon im Pokédex überprüfen. Alternativ könnt ihr mit den Monstern sprechen und sie nach ihren Wünschen fragen. Manchmal wollen sie dann auch etwas mit einer bestimmten Geschmacksrichtung haben.

Neutrales Essen: Ihr könnt immer Items mit neutralem Geschmack verschenken. Dadurch steigt die Laune jedes Pokémon – allerdings weniger, als mit passenden Gerichten.

Essen mit neutralem Geschmack:

  • Jonagobeere
  • Sinelbeere
  • Prunusbeere

Neutrale Gerichte zum Kochen:

  • Einfacher Salat
  • Einfache Suppe
  • Einfaches Brot
  • Einfache Suppe
  • Lebhafter Bratling

Welche Gerichte ihr kochen könnt, erfahrt ihr hier:

Pokémon Pokopia: Alle Rezepte zum Kochen - Diese Zutaten braucht ihr für Salate, Bratlinge und Co.
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia: Alle Rezepte zum Kochen - Diese Zutaten braucht ihr für Salate, Bratlinge und Co.

Wie koche ich Gerichte?

Während ihr Jonagobeeren, Maronbeeren oder Bohnen bereits früh im Spiel finden oder anpflanzen könnt, müsst ihr mit den Gerichten eine Weile warten.

Die nötigen Hilfsmittel wie Kochtopf, Schneidebrett und Co. erhaltet ihr erst im Gebiet Kargebergia, das ihr über eines der verschlossenen Tore in Welkwüstia erreicht – sobald ihr die Hauptquest im ersten Gebiet abgeschlossen und das Pokémon Center wieder aufgebaut habt.

Was denkt ihr: Verschenkt ihr immer den Lieblingsgeschmack an eure Pokémon oder müssen alle mit Jonagobeeren klar kommen?

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

