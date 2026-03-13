Pokémon Pokopia Alle Geschmacksrichtungen: Mit diesen Beeren und Gerichten macht ihr euch bei euren Pokémon beliebt

Mit diesen Beeren und Gerichten macht ihr eure Pokémon glücklich.

Wenn ihr in Pokémon Pokopia die Quests eurer Pokémon erfüllt, werdet ihr früher oder später auf Monster treffen, die sich zum Beispiel “etwas Süßes” wünschen. Welche Items sich dafür anbieten und was für Geschmacksrichtungen es überhaupt gibt, haben wir für euch hier zusammengefasst.

So verschenkt ihr immer das Richtige

Die meisten Früchte und Gemüsesorten könnt ihr entweder an Bäumen finden oder auf Feldern anbauen. Einige gibt es anfangs jedoch nur in bestimmten Gebieten zu finden, die erst mit der Zeit freigeschaltet werden.

Was mag mein Pokémon? Die präferierte Geschmacksrichtung könnt ihr für jedes Pokémon im Pokédex überprüfen. Alternativ könnt ihr mit den Monstern sprechen und sie nach ihren Wünschen fragen. Manchmal wollen sie dann auch etwas mit einer bestimmten Geschmacksrichtung haben.

Neutrales Essen: Ihr könnt immer Items mit neutralem Geschmack verschenken. Dadurch steigt die Laune jedes Pokémon – allerdings weniger, als mit passenden Gerichten.

Essen mit neutralem Geschmack:

Jonagobeere

Sinelbeere

Prunusbeere

Neutrale Gerichte zum Kochen:

Einfacher Salat

Einfache Suppe

Einfaches Brot

Lebhafter Bratling

Welche Gerichte ihr kochen könnt, erfahrt ihr hier:

Wie koche ich Gerichte?

Während ihr Jonagobeeren, Maronbeeren oder Bohnen bereits früh im Spiel finden oder anpflanzen könnt, müsst ihr mit den Gerichten eine Weile warten.

Die nötigen Hilfsmittel wie Kochtopf, Schneidebrett und Co. erhaltet ihr erst im Gebiet Kargebergia, das ihr über eines der verschlossenen Tore in Welkwüstia erreicht – sobald ihr die Hauptquest im ersten Gebiet abgeschlossen und das Pokémon Center wieder aufgebaut habt.

