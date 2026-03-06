Pokémon Pokopia: Luftfeuchtigkeit erhöhen – So erfüllt ihr den Wunsch von Flegmon und Tangoloss

Tipps für mehr Luftfeuchtigkeit in Pokémon Pokopia.

Wenn ihr in Pokémon Pokopia das erste Mal einen Fuß auf Welkwüstia setzt, sieht die Landschaft noch karg und vertrocknet aus. Damit das nicht so bleibt, lernt ihr nicht nur Schiggys Aquaknarre, sondern müsst auch die Luftfeuchtigkeit erhöhen, um mehr Pflanzen und Idylle sprießen zu lassen. Der Wert wirkt sich auch auf das Wohlbefinden einiger Pokémon aus.

Nachdem ihr die ersten Quests von Professor Tangoloss erfüllt habt, bittet es euch schon bald, Flegmon an der Küste zu finden. Die faule Eidechse kann euch nämlich den derzeitigen Stand der Luftfeuchtigkeit verraten und beim Aufbau der Region helfen. Euer Ziel ist es, den Wert auf 100 Prozent zu steigern.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Ganz wichtig: Schließt die Starter-Quests ab

Den schnellsten Fortschritt erzielt ihr, wenn ihr mit Bisasam, Schiggy und Glumanda redet. Alle drei Starter-Pokémon haben kleine Quests für euch, deren Abschluss Bonuspunkte für die Luftfeuchtigkeit bringt.

Habt ihr alle drei Wünsche erfüllt, kann es immer noch sein, dass euch etwas Fortschritt fehlt. In diesem Fall müsst ihr weiter Welkwüstia erkunden und solltet vor allem jede vertrocknete Pflanze gießen, die euch über den Weg läuft.

Weitere Möglichkeiten für feuchtere Luft:

gießt vertrockneten Boden mit Aquaknarre (wenig effizient)

lasst vertrocknete Bäume und Sträucher mit Aquaknarre wachsen

vergrößert die Wasserfläche mit den vorhandenen Quellen in Welkwüstia

pflanzt neues Gras, Bäume und Blumen

Ihr solltet also nicht wahllos den Boden grün zaubern, auch wenn es optisch eine absolute Bereicherung für das Gebiet ist. Stattdessen ist es ratsamer, die verteilten Baumstümpfe wieder wachsen zu lassen oder gleich ganz neue Bäume zu pflanzen. Auch das Anlegen von Beeten für Gemüse hilft.

Wenn ihr euch gezielt um die bereits vorhandenen Pflanzenreste kümmert, steigt Flegmons Luftfeuchtigkeits-Meter jedenfalls deutlich schneller nach oben und die Belohnung danach kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

So wird es später noch leichter

Ohne zu spoilern: Der Aufwand ist es wert und das Managen der Luftfeuchtigkeit wird nach dem Abschluss der Quest für Tangoloss und Flegmon in Welkwüstia um einiges leichter.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Spoiler anzeigen Lasst es regnen! Nach dem Abschluss der Quest trefft ihr auf ein legendäres Pokémon, dass euch verrät, wie ihr es zu jeder Zeit regnen lassen könnt. Dadurch werden nicht nur vertrocknete Boden-Blöcke und Pflanzen automatisch gegossen, es hilft auch eurer Luftfeuchtigkeit. Um es regnen zu lassen, müsst ihr das Habitat Regenritualfläche bauen. Dafür braucht ihr: 2x Formeo-Wetterpuppe und 1x angerichtetes Essen. Die Puppen haben eine Sonnen- und eine Regenseite. Interagiert mit ihnen, um sie zu wechseln. Habt ihr alles auf Regen gestellt, führt Schiggy zur Ritualfläche. Es frisst daraufhin euer angerichtetes Essen und kurze Zeit später regnet es! Für Sonnenschein führt ihr das Ritual erneut durch, allerdings mit den Sonnenpuppen und Glumanda. Verbessert Aquaknarre Im Gebiet Kargebergia lernt ihr mit Schlaraffel kochen. Mit einem Kochtopf und Tafelwasser bewaffnet, könnt ihr Suppe herstellen. Jede Suppe, die ihr selbst esst, verstärkt eure Aquaknarre-Fähigkeit für begrenzte Zeit. Wenn ihr daraufhin R2 gedrückt haltet, lädt Ditto die Attacke auf und deckt einen wesentlich größeren Bereich mit Wasser ab. Vertrocknete Bereiche und Gemüse-Felder lassen sich dadurch deutlich schneller bewässern.

Was bringt Luftfeuchtigkeit?

Abseits der Storyquest im ersten Abschnitt des Spiels ist Luftfeuchtigkeit einer der Faktoren, die über das Wohlbefinden eurer Pokémon bestimmen. Während einige Monster es lieber feucht haben, bevorzugen andere eine trockene Umgebung.

Geht für mehr Infos einfach in den Pokédex und schaltet beim Pokémon eurer Wahl in den Tab “Stärken & Vorlieben”. Dort seht ihr beim Punkt “Bevorzugte Umgebung” manchmal die Angaben “Feuchte Luft” oder “Trockene Luft”.

