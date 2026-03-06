Pokémon Pokopia lässt euch mit einem Trick ungestraft die nervigen Wartezeiten überspringen

Pokémon Pokopia nutzt einige Mechaniken, die an die echte Zeit geknüpft sind. So könnt ihr diese ungestraft ausnutzen.

Sebastian Zeitz
06.03.2026 | 19:00 Uhr

Habt ihr keine Lust auf Echtzeit-Elemente zu warten, dann verwendet in Pokopia den Zeitreise-Trick. Habt ihr keine Lust auf Echtzeit-Elemente zu warten, dann verwendet in Pokopia den Zeitreise-Trick.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Pokémon Pokopia hat einige Mechaniken, die an die echte Zeit geknüpft sind. Wenn ihr also nicht mehrere Minuten, Stunden oder manchmal auch einen Tag warten wollt, dann könnt ihr ohne irgendwelche Strafen einen Trick anwenden.

Zeitreise in Pokémon Pokopia ist möglich!

Wie so oft bei Spielen, die Echtzeit-Elemente haben, fragt man sich: "Mhhh kann ich das irgendwie überspringen?". Im Fall von Pokopia bekommt ihr sehr früh im Spiel bereits gesagt, dass das Bauen der ersten Behausung knapp 15 Minuten dauern wird.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Nutzt ihr hier den Zeitreise-Trick, dann könnt ihr die Wartezeit kurzerhand überspringen. Wie das genau geht, erklären wir euch auf der zweiten Seite des Artikels.

Was sind die Vorteile? Offensichtlich könnt ihr damit die Wartezeit überspringen. Das ist aber nicht nur beim Bau von Häusern möglich, sondern ihr könnt euch auch die folgenden Mechaniken im Spiel erleichtern:

  • Springt zu der Zeit, zu der bestimmte Pokémon erscheinen können
  • Holt euch die täglichen Login-Belohnungen und den Stempel
  • Setzt den täglichen Shop und die Aufgaben zurück (Achtung, hier gibt es Probleme beim Zurückspringen)
  • Ihr könnt jetzt schon an zeitlich limitierten Events teilnehmen
  • Springt nach vorne, um das tägliche Limit von Wunderinseln zu umgehen
Pokémon Pokopia: Rezepte kochen und Fähigkeiten verbessern – das müsst ihr wissen
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia: Luftfeuchtigkeit erhöhen – So erfüllt ihr den Wunsch von Flegmon und Tangoloss
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia: Alle Habitate aus dem Habitatdex, die wir bisher im Spiel gefunden haben
von Maximilian Franke

Gibt es irgendwelche Nachteile? Zumindest nicht, wenn ihr nur in die Zukunft springt. Beim Zurückgehen gibt es keine direkte Strafe, aber zumindest beim täglichen Shop und den Aufgaben gibt es ein Problem. Geht ihr nach vorne, wird es normal zurückgesetzt. Geht ihr jetzt aber zum Beispiel einen Tag zurück, dann habt ihr weiterhin die Aufgaben und den Shop vom Tag, auf den ihr vorgespult habt.

Zudem wird eure Stempelkarte für die täglichen Belohnungen zurückgesetzt, wenn ihr zwischen mehreren Wochen springt. Bleibt ihr innerhalb einer Woche, dann könnt ihr so oft, wie ihr wollt nach vorne oder zurück gehen und die Karte sollte bestehen bleiben.

Werdet ihr die Zeitreise nutzen oder spielt ihr Pokopia mit den Wartezeiten?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Minuten

Pokémon Pokopia lässt euch mit einem Trick ungestraft die nervigen Wartezeiten überspringen

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia: Rezepte kochen und Fähigkeiten verbessern – das müsst ihr wissen

vor 3 Stunden

Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

vor 5 Stunden

Pokémon Pokopia: Luftfeuchtigkeit erhöhen – So erfüllt ihr den Wunsch von Flegmon und Tangoloss

vor einem Tag

Pokémon Pokopia: Alle Habitate aus dem Habitatdex, die wir bisher im Spiel gefunden haben
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Pokémon Pokopia lässt euch mit einem Trick ungestraft die nervigen Wartezeiten überspringen

vor 12 Minuten

Pokémon Pokopia lässt euch mit einem Trick ungestraft die nervigen Wartezeiten überspringen
LEGO-Künstler legt Melodie mit Klemmbausteinen, ein anderer Fan rekreiert den Song und bekommt fast 7 Millionen Likes auf TikTok

vor 31 Minuten

LEGO-Künstler legt Melodie mit Klemmbausteinen, ein anderer Fan rekreiert den Song und bekommt fast 7 Millionen Likes auf TikTok
Dieses Museum hat es geschafft, die Nintendo PlayStation zu ergattern - das Gerät ist heute über 300.000 Euro wert

vor 39 Minuten

Dieses Museum hat es geschafft, die Nintendo PlayStation zu ergattern - das Gerät ist heute über 300.000 Euro wert
Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Wundervolles Paldea-KartenB2A (Februar 2026)   9  

vor 42 Minuten

Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Wundervolles Paldea-Karten/B2A (Februar 2026)
mehr anzeigen