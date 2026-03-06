Pokémon Pokopia lässt euch mit einem Trick ungestraft die nervigen Wartezeiten überspringen

Habt ihr keine Lust auf Echtzeit-Elemente zu warten, dann verwendet in Pokopia den Zeitreise-Trick.

Pokémon Pokopia hat einige Mechaniken, die an die echte Zeit geknüpft sind. Wenn ihr also nicht mehrere Minuten, Stunden oder manchmal auch einen Tag warten wollt, dann könnt ihr ohne irgendwelche Strafen einen Trick anwenden.

Zeitreise in Pokémon Pokopia ist möglich!

Wie so oft bei Spielen, die Echtzeit-Elemente haben, fragt man sich: "Mhhh kann ich das irgendwie überspringen?". Im Fall von Pokopia bekommt ihr sehr früh im Spiel bereits gesagt, dass das Bauen der ersten Behausung knapp 15 Minuten dauern wird.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Nutzt ihr hier den Zeitreise-Trick, dann könnt ihr die Wartezeit kurzerhand überspringen. Wie das genau geht, erklären wir euch auf der zweiten Seite des Artikels.

Was sind die Vorteile? Offensichtlich könnt ihr damit die Wartezeit überspringen. Das ist aber nicht nur beim Bau von Häusern möglich, sondern ihr könnt euch auch die folgenden Mechaniken im Spiel erleichtern:

Springt zu der Zeit, zu der bestimmte Pokémon erscheinen können

Holt euch die täglichen Login-Belohnungen und den Stempel

Setzt den täglichen Shop und die Aufgaben zurück (Achtung, hier gibt es Probleme beim Zurückspringen)

Ihr könnt jetzt schon an zeitlich limitierten Events teilnehmen

Springt nach vorne, um das tägliche Limit von Wunderinseln zu umgehen

Gibt es irgendwelche Nachteile? Zumindest nicht, wenn ihr nur in die Zukunft springt. Beim Zurückgehen gibt es keine direkte Strafe, aber zumindest beim täglichen Shop und den Aufgaben gibt es ein Problem. Geht ihr nach vorne, wird es normal zurückgesetzt. Geht ihr jetzt aber zum Beispiel einen Tag zurück, dann habt ihr weiterhin die Aufgaben und den Shop vom Tag, auf den ihr vorgespult habt.

Zudem wird eure Stempelkarte für die täglichen Belohnungen zurückgesetzt, wenn ihr zwischen mehreren Wochen springt. Bleibt ihr innerhalb einer Woche, dann könnt ihr so oft, wie ihr wollt nach vorne oder zurück gehen und die Karte sollte bestehen bleiben.

Werdet ihr die Zeitreise nutzen oder spielt ihr Pokopia mit den Wartezeiten?