Pokémon Pokopia - Alle Wunderinseln und Plüschis: So funktioniert das Reisen mit Driftlon

Mit der Hilfe eines Pokémon könnt ihr in Pokopia auf Wunderinseln reisen. Hier erfahrt ihr, welche es gibt.

Maximilian Franke
07.03.2026 | 07:00 Uhr

Alle Infos zu Wunderinseln in Pokémon Pokopia.

Inhaltsverzeichnis
Sobald ihr euch in Pokémon Pokopia mit Driftlon angefreundet habt, kann euch die fliegende Qualle auf verschiedene Wunderinseln bringen. Dafür müsst ihr ihm Plüschis zeigen, die ihr in der Spielwelt finden und herstellen könnt. Jede Insel hat verschiedene Vorteile.

Alle Plüschis und Wunderinseln

Pikachu
Meeresgefilde-Wunderinsel		Fadenreste
Meerglassplitter
Muschel
Arkani
Vulkan-Wunderinsel		Eisen
Gold
Leuchtgestein
Evoli
Welk-Wunderinsel		Jonagobeeren
Rankenschnur
Leuchtpilz
Piepi
Felsenberg-Wunderinsel		Höhlenpilz
Kupfer
Kalkstein
DragoranPokémetall
Kristall-Fragmente
Papiermüll
Dittobringt euch zu einer zufälligen Insel
Delegatorbringt euch zu einer zufälligen Insel

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

So findet ihr Plüschis

Die Stofftiere könnt ihr als reguläre Drops von Pokébällen oder leuchtenden Blöcken erhalten. Außerdem gibt es sie manchmal im Shop bei Pokémon-Centern und hin und wieder stehen sie beim Erkunden einfach in der Gegend herum.

Ditto findet ihr in einem Pokéball in einer Höhle auf der südlichen Insel von Neulandia.

Pokémon Pokopia: Umgebungslevel schnell erhöhen – das solltet ihr beachten
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia lässt euch mit einem Trick ungestraft die nervigen Wartezeiten überspringen
von Sebastian Zeitz

Das solltet ihr bei Wunderinseln beachten

Driftlon findet ihr recht früh im Spiel. Es schwebt an der westlichen Meeresküste herum, in der Nähe der großen Brücke, die nach Neulandia führt. Um sich anzusiedeln, wünscht es sich lediglich drei brennende Lagerfeuer als Habitat.

Wunderinseln funktionieren nach einigen Regeln, die ihr beachten solltet:

  • ihr könnt pro Tag nur eine Wunderinsel besuchen, das aber auch mehrfach
  • nachts werden die Inseln zurückgesetzt, vergesst also keine Items dort, sonst sind sie weg
  • alles, was ihr auf Wunderinseln findet, könnt ihr mit nach Hause nehmen
  • Plüschis verbrauchen sich nicht, ihr könnt sie Driftlon immer wieder zeigen
  • Plüschis zählen als Spielzeug und können das Wohlbefinden von Pokémon steigern

Zusätzlich, zu den unten aufgelisteten Ressourcen, könnt ihr auf eurem Ausflug auch Anleitungen, Hinweise auf Habitate oder Pokébälle mit zufälligen Items finden.

Legendäre Pokémon

Auf Wunderinseln können sich auch Legendarys verstecken! Welche genau und was es zu beachten gibt, erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Artikels – aber: Vorsicht Spoiler!

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die Wunderinseln aus Pokémon Pokopia?

1 von 2

nächste Seite

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

