Pokémon Pokopia - Alle Wunderinseln und Plüschis: So funktioniert das Reisen mit Driftlon

Sobald ihr euch in Pokémon Pokopia mit Driftlon angefreundet habt, kann euch die fliegende Qualle auf verschiedene Wunderinseln bringen. Dafür müsst ihr ihm Plüschis zeigen, die ihr in der Spielwelt finden und herstellen könnt. Jede Insel hat verschiedene Vorteile.
Alle Plüschis und Wunderinseln
|Pikachu
Meeresgefilde-Wunderinsel
|Fadenreste
Meerglassplitter
Muschel
|Arkani
Vulkan-Wunderinsel
|Eisen
Gold
Leuchtgestein
|Evoli
Welk-Wunderinsel
|Jonagobeeren
Rankenschnur
Leuchtpilz
|Piepi
Felsenberg-Wunderinsel
|Höhlenpilz
Kupfer
Kalkstein
|Dragoran
|Pokémetall
Kristall-Fragmente
Papiermüll
|Ditto
|bringt euch zu einer zufälligen Insel
|Delegator
|bringt euch zu einer zufälligen Insel
So findet ihr Plüschis
Die Stofftiere könnt ihr als reguläre Drops von Pokébällen oder leuchtenden Blöcken erhalten. Außerdem gibt es sie manchmal im Shop bei Pokémon-Centern und hin und wieder stehen sie beim Erkunden einfach in der Gegend herum.
Ditto findet ihr in einem Pokéball in einer Höhle auf der südlichen Insel von Neulandia.
Das solltet ihr bei Wunderinseln beachten
Driftlon findet ihr recht früh im Spiel. Es schwebt an der westlichen Meeresküste herum, in der Nähe der großen Brücke, die nach Neulandia führt. Um sich anzusiedeln, wünscht es sich lediglich drei brennende Lagerfeuer als Habitat.
Wunderinseln funktionieren nach einigen Regeln, die ihr beachten solltet:
- ihr könnt pro Tag nur eine Wunderinsel besuchen, das aber auch mehrfach
- nachts werden die Inseln zurückgesetzt, vergesst also keine Items dort, sonst sind sie weg
- alles, was ihr auf Wunderinseln findet, könnt ihr mit nach Hause nehmen
- Plüschis verbrauchen sich nicht, ihr könnt sie Driftlon immer wieder zeigen
- Plüschis zählen als Spielzeug und können das Wohlbefinden von Pokémon steigern
Zusätzlich, zu den unten aufgelisteten Ressourcen, könnt ihr auf eurem Ausflug auch Anleitungen, Hinweise auf Habitate oder Pokébälle mit zufälligen Items finden.
Legendäre Pokémon
Auf Wunderinseln können sich auch Legendarys verstecken! Welche genau und was es zu beachten gibt, erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Artikels – aber: Vorsicht Spoiler!
Was denkt ihr: Wie gefallen euch die Wunderinseln aus Pokémon Pokopia?
