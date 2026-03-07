Pokémon Pokopia - Alle Wunderinseln und Plüschis: So funktioniert das Reisen mit Driftlon

Alle Infos zu Wunderinseln in Pokémon Pokopia.

Sobald ihr euch in Pokémon Pokopia mit Driftlon angefreundet habt, kann euch die fliegende Qualle auf verschiedene Wunderinseln bringen. Dafür müsst ihr ihm Plüschis zeigen, die ihr in der Spielwelt finden und herstellen könnt. Jede Insel hat verschiedene Vorteile.

Alle Plüschis und Wunderinseln

Pikachu

Meeresgefilde-Wunderinsel Fadenreste

Meerglassplitter

Muschel Arkani

Vulkan-Wunderinsel Eisen

Gold

Leuchtgestein Evoli

Welk-Wunderinsel Jonagobeeren

Rankenschnur

Leuchtpilz Piepi

Felsenberg-Wunderinsel Höhlenpilz

Kupfer

Kalkstein Dragoran Pokémetall

Kristall-Fragmente

Papiermüll Ditto bringt euch zu einer zufälligen Insel Delegator bringt euch zu einer zufälligen Insel

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

So findet ihr Plüschis

Die Stofftiere könnt ihr als reguläre Drops von Pokébällen oder leuchtenden Blöcken erhalten. Außerdem gibt es sie manchmal im Shop bei Pokémon-Centern und hin und wieder stehen sie beim Erkunden einfach in der Gegend herum.

Ditto findet ihr in einem Pokéball in einer Höhle auf der südlichen Insel von Neulandia.

Das solltet ihr bei Wunderinseln beachten

Driftlon findet ihr recht früh im Spiel. Es schwebt an der westlichen Meeresküste herum, in der Nähe der großen Brücke, die nach Neulandia führt. Um sich anzusiedeln, wünscht es sich lediglich drei brennende Lagerfeuer als Habitat.

Wunderinseln funktionieren nach einigen Regeln, die ihr beachten solltet:

ihr könnt pro Tag nur eine Wunderinsel besuchen, das aber auch mehrfach

nachts werden die Inseln zurückgesetzt, vergesst also keine Items dort, sonst sind sie weg

alles, was ihr auf Wunderinseln findet, könnt ihr mit nach Hause nehmen

Plüschis verbrauchen sich nicht, ihr könnt sie Driftlon immer wieder zeigen

Plüschis zählen als Spielzeug und können das Wohlbefinden von Pokémon steigern

Zusätzlich, zu den unten aufgelisteten Ressourcen, könnt ihr auf eurem Ausflug auch Anleitungen, Hinweise auf Habitate oder Pokébälle mit zufälligen Items finden.

Legendäre Pokémon

Auf Wunderinseln können sich auch Legendarys verstecken! Welche genau und was es zu beachten gibt, erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Artikels – aber: Vorsicht Spoiler!

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die Wunderinseln aus Pokémon Pokopia?