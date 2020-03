Schwert & Schild verschenkt Pokémon, Items & mehr - Alle aktuellen Boni

Pokémon-Trainer dürfen sich regelmäßig über Gratis-Boni für Schwert und Schild freuen. Damit ihr nicht den Überblick darüber verliert, welche Pokémon, Attacken, Bälle und mehr ihr gerade für lau einsacken könnt, führen wir alle aktuellen Geschenke für euch auf.

1. Bisasam, Schiggy oder Glumanda in Pokémon Home

Wo? Bisasam, Schiggy oder Glumanda erhaltet ihr nicht in Schwert und Schild selbst, sondern über die vor Kurzem gestartete App Pokémon Home.

Was muss ich tun? Ladet euch die App für Mobile (kostenlos), meldet euch dort an und ein frisch umgestylter Professor Eich schenkt euch eines der drei Starter. Einen ausführlichen Guide zum Erhalten von Bisasam, Schiggy & Glumanda findet ihr hier:

2. Pikachu & Evoli mit Dynamax-Fähigkeit

Wo? Im Bahnhof vor der Naturzone.

Was muss ich tun? Wenn ihr einen Speicherstand von Let's Go,Pikachu oder Let's Go, Evoli habt, könnt ihr die Kinder ansprechen und bekommt je nach Speicherstand ein Pikachu oder Evoli. Die können sich zwar nicht entwickeln oder shiny sein, dafür haben sie jedoch eine Gigantamax-Form. Hier eine genaue Anleitung dazu:

3. Galar-Flegmon

Wo? Wenn ihr den Bahnhof von Brassbury besucht, dann könnt ihr euch dort Flegmon in seiner Galar-Form als Geschenk abholen.

Was muss ich tun? Sprecht einfach mit Sophora oder Saverio, die ihr am Bahnhof an ihrer abgefahrenen Kleidung erkennt. Wie ihr Galar-Flegmon genau bekommt, das erklären wir euch in unserem ausführlichen Guide:

4. Codes für Geheimgeschenk

Darüber hinaus sind noch eine Handvoll Codes aktiv, die ihr über die Geheimgeschenk-Funktion einlösen könnt.

So löst ihr Codes via Geheimgeschenk ein:

Geht im Spiel mit der X-Taste ins Menü und wählt hier Geheimgeschenk aus

geht dann auf "Geheimgeschenk erhalten" und dann "Per Seriencode/Passwort empfangen"

gebt den jeweiligen Code ins Feld ein

Wichtig: Die Codes für die Geschenke können allesamt nur einmalig eingegeben werden.

10 Heilbälle

Code: G1GAGRANF1NALE

(gültig bis 31.03.2020)

Was bringen Heilbälle? Die Fangchance eines Heilballs entspricht der eines herkömmlichen Pokéballs. Das Besondere aber: Nachdem ihr ein Monster gefangen habt, wird es anschließend dank des Heilballs komplett geheilt und kann sofort in den Poké-Kampf geschickt werden.

10 GP (Gewinnpunkte)

Code: SUPEREFF1CACE

(gültig bis 31.03.2020)

Was sind GP? Wenn ihr die Story beendet habt und euch endlich Champ schimpfen dürft, wird der Rose Tower in den Kampfturm umfunktioniert. Hier tretet ihr in fordernden Matches gegen unterschiedlichste Trainer an, wobei euch jeder Sieg Gewinnpunkte (GP) einfährt, die ihr bei Verkäufern im Kampfturm wiederum gegen nützliche wie seltene Items eintauschen könnt.

1 Silberkronkorken

Code: C0MPET1T10N

(gültig bis 31.03.2020)

Wofür brauche ich das? Silberkronkorken verwendet ihr zum Training eurer Pokémon im Kampfturm.

3x TP94 Pferdestärke

Code: PUNKR0CK

(gültig bis 31.03.2020)

Was sind TPs? TPs sind technische Platten, mit denen ihr euren Pokémon Attacken beibringt, die es sonst nicht erlernen kann. Im Gegensatz zu TMs sind TPs nur ein einziges Mal einsetzbar.

TR84 bringt euren Pokémon die mächtige Attacke Pferdestärke bei, die gegen das vor Kurzem veröffentliche Gigadynamax-Riffex besonders effektiv ist. Wenn ihr gegen das Viech in Raids bestehen wollt, solltet ihr euch das Geschenk also unter den Nagel reißen.