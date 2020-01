Pokémon Schwert & Schild: Holt euch Gratis-Boni, bevor es zu spät ist

Wer sich Spezialbälle und weitere Boni kostenlos sichern will, der sollte sich beeilen. Dank der Geheimgeschenk-Funktion bekommt ihr in Pokémon Schwert und Schild nur noch bis Ende Januar Luxusbälle, Tauchbälle sowie GP.

Hier alle Geheimgeschenk-Codes, die noch gültig sind

Code Geschenk PRESENT (gültig bis 30.01.) 10x Luxusball G1GANTAMAX (gültig bis 30.01.) 20 GP 0T0SH1DAMA (gültig bis 30.01.) 10x Tauchball KAMPFTEAM (gültig bis 28.01.) 20 GP

So löst ihr die Codes via Geheimgeschenk ein

Das ist gar nicht schwer:

Geht im Spiel einfach mit der X-Taste ins Menü und wählt hier Geheimgeschenk aus

geht dann auf "Geheimgeschenk erhalten" und dann "Per Seriencode/Passwort empfangen"

gebt den jeweiligen Code ins Feld ein

Wichtig: Die Codes für die Geschenke können allesamt nur einmalig eingegeben werden.

Was bringen die Spezialbälle?

Luxusball: Die Fangchance des Luxusballs entspricht der eines normalen rot-weißen Pokéballs, allerdings wird bei Aktionen, die eure Freundschaft zu einem Pokémon steigern, ein weiterer Punkt hinzuberechnet.

Tauchball: Dieser Ball eignet sich perfekt zum Fangen von Wasser-Pokémon. Mit einem Tauchball liegt die Fangchance bei Monstern, die Unterwasser leben und mit einer Angel an Land gezogen oder beim Surfen angetroffen werden, dreieinhalb Mal höher als bei einem herkömmlichen Pokéball.

Was sind GP?

Wenn ihr die Story beendet habt und euch endlich Champ schimpfen dürft, wird der Rose Tower in den Kampfturm umfunktioniert. Hier tretet ihr in fordernden Matches gegen unterschiedlichste Trainer an, wobei euch jeder Sieg Gewinnpunkte (GP) einfährt, die ihr bei Verkäufern im Kampfturm wiederum gegen nützliche wie seltene Items eintauschen könnt.

Hier mal ein paar Beispiel-Items, die ihr mit GP erstehen könnt:

Sonderbonbon - 20 GP

Schützer - 10 GP

Scharfklaue - 10 GP

Fatumknoten - 10 GP

Düsterumhang - 10 GP

Carbon, Zink, Eisen, KP-Plus, AP-Plus - jeweils 5 GP

