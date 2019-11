Pokémon in Schwert und Schild fangen und trainieren ist nur die eine Seite der Medaille des Trainer-Daseins. Wer erfolgreich im Kampf sein sein möchte und den Pokédex komplettieren will, muss außerdem Freundschaften mit seinen Pokémon schließen.

Was bedeutet Freundschaft in Pokémon? Hierbei handelt es sich um einen versteckten Pokémon-Wert, der wie in den Vorgängern in Schwert und Schild Einzug erhält. Der Freundschafts-Wert bringt euch Vorteile im Kampf und bestimmt die Entwicklungen einiger Monster wie Evoli.

In diesem Guide erklären wir euch:

So erhöht ihr die Freundschaft mit euren Pokemon

Die effektivste Methode: Nutzt das Pokécamp, spielt dort mit euren Begleitern und vor allem: kocht Curry! Tipps zum Pokécamp findet ihr hier. Alle Curry-Rezepte führen wir hier für euch auf.

Fürs Steigern des Freundschaftswertes gibt es außerdem folgende Möglichkeiten (via IGN):

Fangt Pokémon mit einem Luxusball und einem Freundesball: Beide Bälle erhaltet ihr von Balldiun (der Mann mit dem Pokéball-Kopf, der immer in Arenen herumlungert)

Gewinnt Kämpfe mit ihnen

Behaltet euer Pokémon in eurem Team

Gebt eurem Pokémon das Item Sanftglocke

Gebt euren Pokémon bestimmte Beeren

Welche Beeren Freundschaft steigern

Füttert ihr euren (angehenden) Poké-Freunden bestimmte Beeren, dann steigert ihr ihr zwar eure Freundschaft, allerdings wird dadurch dauerhaft ein bestimmter Wert gesenkt.

Labrusbeere - steigert Freundschaft, aber reduziert Spezial-Verteidigung

- steigert Freundschaft, aber reduziert Spezial-Verteidigung Hinmelbeere - steigert Freundschaft, aber reduziert Spezial-Angriff

- steigert Freundschaft, aber reduziert Spezial-Angriff Setangbeere - steigert Freundschaft, aber reduziert Angriff

- steigert Freundschaft, aber reduziert Angriff Granabeere - steigert Freundschaft, aber reduziert KP

- steigert Freundschaft, aber reduziert KP Qualotbeere - steigert Freundschaft, aber reduziert Verteidigung

- steigert Freundschaft, aber reduziert Verteidigung Tamotbeere - steigert Freundschaft, aber reduziert Initiative

Ihr bekommt Beeren, indem ihr in der Spielwelt kräftig an Bäumen rüttelt.

Hier bekommt ihr die Sanftglocke

Die Sanftglocke ist schließlich ein weiteres wichtiges Utensil zur Steigerung der Freundschaft, nur woher bekommen wir dieses Item? Ganz einfach:

Begebt euch nach Claw City. Rechts neben dem Pokécenter, direkt neben dem Schnellreisepunkt (hier gelangt ihr mit dem Flugtaxi automatisch hin) müsst ihr ein Haus betreten. Dort findet ihr einen kleinen Jungen, der euch die Sanftglocke überreicht.

Das sind die Freundschaftseffekte in Schwert und Schild

Wie erkenne ich das Freundschaftslevel? Anhand der Herzen, die im Camp über euren Pokémon angezeigt werden, sobald ihr mit ihnen redet. Je höher die Freundschaft, desto mehr Herzen ploppen logischerweise auf.

Je nach Stufe profitiert das jeweilige Monster von bestimmten Effekten, die wir in der unteren Tabelle für euch aufbereitet haben.

Anmerkung: Die aufgeführten Effekte stammen aus Sonne und Mond. Nach Überprüfung nimmt IGN allerdings an, dass sie auch für Schwert und Schild gelten, ist sich aber nicht zu 100% sicher. Eurogamer führt zudem noch weitere Effekte auf:

Herzen Effekte aufs jeweilige Pokémon 2 - 20% zusätzliche EXP - spezielle Texteinblendung im Kampf 3 - 20% zusätzliche EXP - geringe Chance, einen fatalen Angriff mit einem KP zu überstehen 4 - 20% zusätzliche EXP - mittlere Chance, einen fatalen Angriff mit einem KP zu überstehen - mittlere Chance, sich von negativen Status-Effekten zu erholen 5 - 20% zusätzliche EXP - geringe Chance, Attacken auszuweichen - mittlere Chance, einen fatalen Angriff mit einem KP zu überstehen - mittlere Chance, sich von negativen Status-Effekten zu erholen - erhöhte Chance, Volltreffer, also kritische Angriffe, zu landen

Wie der Freundschaftswert sinken kann

Wenn ihr mit euren Pokémon Freundschaften schließen wollt, könnt ihr dabei natürlich auch Fehler machen. Der Freundschaftswert sinkt, wenn

ihr euer Pokémon in der PC-Box versauern lasst

ihr euer Pokémon im Kampf in Ohnmacht fallen lasst (es besiegt wird)

ihr euer Pokémon tauscht - hierdurch sinkt der Freundschaftswert auf null

ihr eurem Pokémon bitter schmeckende Items verabreicht

Welche Items darf ich nicht verwenden? Das betrifft spezielle Heil-Items, die allesamt das Wort "bitter" in der Beschreibung haben. Ein bitterer Geschmack ist eben unangenehm und das nehmen euch eure Pokémon sofort übel.

Kraftwurzel

Energiestaub

Heilpuder

Vitalkraut

Welche Pokemon sich durch Freundschaft entwickeln

Habt ihr euch beispielsweise mit eurem Evoli angefreundet, verwandelt es sich tagsüber zu Psiana und nachts zu Nachtara. Alle Evoli-Entwicklungen und wie ihr sie bekommt führen wir in diesem Artikel für euch auf.

Folgende Pokémon entwickeln sich ebenfalls nur, wenn ihr ihren Freundschaftswert steigert.

Pichu --> Pikachu

Pii --> Piepi

Togepi --> Togetic

Azurill --> Marill

Knospi --> Roselia

Mampfaxo --> Relaxo

Riolu --> Lucario

Fleknoil --> Fletiamo

Snomnom --> Mottineva

Typ: Null --> Amigento

