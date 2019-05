Neue Pokémon Schwert & Schild-Bilder zeigen großes Grafik-Upgrade

Nintendo kündigte vor einigen Wochen mit Pokémon Schwert & Schild den nächsten Hauptableger der Reihe mit einem Debüt-Trailer an. Doch grafisch konnte das kommende Switch-RPG einige Fans im direkten Vergleich zu Pokémon Let's Go nicht vollkommen überzeugen. Ich persönlich kann mich da nur anschließen: Generell gefällt mir der Look, jedoch sieht das Spiel im ersten Trailer noch recht grob und detailarm aus.

Neue Screenshots zeigen nun aber, dass sich optisch einiges bei Schwert und Schild getan hat.

Schwert und Schild sieht in neuen Screenshots besser aus

Die frischen Screenshots stammen vom japanischen Magazin CoroCoro (via Comicbook). Twitter-User vergleichen sie in Videos mit Bildern aus dem Debüt-Trailer.

Was hat sich verbessert? Die Bilder aus dem Magazin wurden offenbar nur eingescannt, nichtsdestotrotz lässt sich im direkten Vergleich mit dem alten Material ein Grafik-Upgrade feststellen.

Hintergründe sind jetzt detaillierter und haben mehr Texturen. An den Licht- und Schatten-Effekten an Gebäuden und Pflanzen wurde ebenfalls kräftig geschraubt. Achtet mal auf die Fenster, die spiegeln jetzt richtig! Charaktermodelle wirken dank zusätzlicher Details ebenfalls deutlich schöner.

Pokémon Schwert & Schild soll Ende 2019 für Switch erscheinen. Alle bisherigen Infos zu Gameplay, neuen Pokémon und mehr lest ihr in unserer großen Übersicht.

Zur E3 2019 könnte es neue Infos zu Pokémon Schwert & Schild geben. Hier findet ihr Uhrzeit und Termin zu Nintendos E3-Direct.