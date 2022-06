Pokémon Schwert/Schild: Noch in dieser Woche könnt ihr ein Shiny mit Level 50 abstauben

Das nächste Pokémon-Event steht vor der Tür. Am kommenden Wochenende werden die Asien-Meisterschaften gefeiert und auch ihr könnt davon profitieren – und zwar in Form eines schillernden Pokémon mit Level 50, das auf dem Taschenmonster eines Final-Teilnehmers aus dem letzten Jahr beruht. Dafür müsst ihr nur in Pokémon Schwert oder Pokémon Schild einen Code eingeben und die Belohnung abstauben.

Wann könnt ihr das Pokémon bekommen? Am 18. und 19. Juni

Dieses schillernde Pokémon könnt ihr euch in Schwert oder Schild holen

Verschenkt wird von Game Freak ein schillerndes Piepi. Mit Level 50 ist es bereit, um im Kampf gegen harte Gegner eingesetzt zu werden. Neben einigen starken Attacken kommt das Taschenmonster vom Typ Fee auch noch mit einem Evolith. Dieser erhöht die Verteidigung und Spezial-Verteidigung eines Pokémons, das sich noch entwickeln kann, um 50 Prozent. Im unteren Tweet seht ihr den Look des schillernden Piepi.

Folge Attacken besitzt es:

Eiszeit

Rechte Hand

Schutzschild

Spotlight

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Weiterer News zum Pokémon-Franchise:

So holt ihr euch das Geheimgeschenk mit Piepi

Das Pokémon-Turnier wird live übertragen und in diesem Rahmen dann auch der finale Code für das Piepi verraten. Ihr werdet euch ein bisschen beeilen müssen, da Piepi nur kurze Zeit zur Verfügung steht.

Den Code könnt ihr dann wie gewohnt in Pokémon Schwert oder Schild einlösen. Hierfür öffnet ihr das Startmenü und wählt den Punkt "Geheimgeschenk" aus. Geht anschließend weiter auf "Geheimgeschenk erhalten". Hier geht ihr auf "per Code/Passwort erhalten" und gebt den entsprechenden Code ein.

Seid ihr noch fleißig auf Shiny-Jagd in Pokémon Schwert/Schild?