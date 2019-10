Pokémon Schwert & Schild - Komplette Karte der Wild Area aufgetaucht

Pokémon Schwert & Schild erscheinen zwar erst Mitte November, doch schon jetzt tauchen immer mehr Infos zum Spiel auf. Dazu gehört jetzt auch eine Karte der Wild Area des Spiels.

Was ist die Wild Area? Dieser Bereich nimmt einen großen Teil der neuen Galar-Region ein und verbindet mehrere Städte miteinander. Ihr könnt das Gebiet völlig frei erkunden und dort auf Pokémon-Jagd gehen.

Wo tauchte die Karte auf? Im Lösungsbuch des japanischen Magazins CoroCoro für Pokémon Schwert & Schild. Die entsprechenden Bilder und eine Einordnung, wie groß der Anteil an der Galar-Region ist, seht ihr unten.

The entire Pokemon Sword / Pokemon Shield wild area map has been revealed on the cover of CoroCoro pic.twitter.com/1ysiRKnTdI