Pokémon Schwert & Schild - Entwickler helfen uns bei der Starter-Wahl

Die Wahl der Starter ist eine der schwierigsten Entscheidungen in der Pokémon-Serie. Das wird auch beim bald erscheinenden Schwert & Schild nicht anders sein. Damit Fans es etwas leichter haben, erklären die Entwickler vom Game Freak im Video-Interview mit Game Informer, was Hopplo, Memmeon und Chimpep ausmacht.

Wie wir bereits wissen, statten die Entwickler jeden der Starter mit einem wichtigen Wesenszug aus. Erst kürzlich verriet Ken Sugimori, Pokémon-Charakterdesigner bei Game Freak, dass es in Gen 5 beispielsweise einen coolen, einen einen lustigen und einen ernsten Monsterfreund für den Anfang gab.

According to lead Pokemon designer Ken Sugimori, his team adheres to several rules they're creating Starter Pokemon.



One rule is that all 3 need unique personalities. For example, Sugimori says that in Gen 5, they made Tepig funny, Snivy cool, and Oshawott serious. pic.twitter.com/wzTfmnJwTX