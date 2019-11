Pokémon Schwert & Schild: Wie ihr Pikachu & Evoli geschenkt bekommt

Pokémon Schwert & Schild verzichtet zwar auf viele altbekannte und beliebte Monster, aber immerhin könnt ihr Pikachu und Evoli im neuen Hauptableger der Reihe als Geschenk erhalten. Richtig, ihr müsst sie nicht suchen und fangen, sondern bekommt sie von bestimmten NPCs zugesteckt.

Wir erklären euch, wie ihr die beliebten Monsterchen bekommt.

Die Voraussetzung: Ihr müsst Pokémon Let's Go gespielt haben. Die jeweilige Edition entscheidet wiederum, welches der beiden Pokémon ihr in Schwert & Schild erhaltet.

Habt ihr Pokémon Let's Go, Pikachu gezockt, dann gibt's die Elektromaus. Habt ihr Pokémon Let's Go, Evoli gespielt, dann könnt ihr das gleichnamige flauschige Fellknäuel einsacken. Und wenn ihr sogar beide Versionen besitzt, könnt ihr beide Taschenmonster euer Eigen nennen!

Wo ihr Pikachu & Evoli in Schwert & Schild bekommt

Pikachu und Evoli erhaltet ihr schon recht zu Beginn eures Abenteuers in Schwert und Schild, circa nach drei Stunden Spielzeit.

Hier müsst ihr hin: Nachdem ihr gemeinsam mit eurem Rivalen Hop die Professorin in Burberry aufgesucht habt, setzt ihr euch in einen Zug, der euch zur Naturzone führt.

Seid ihr dort nach einer kurzen Zwischensequenz angekommen, schaut am Eingang der Bahnstation der Naturzone nach links.

Hier müsst ihr mit zwei Charakteren reden. Das Mädchen wird euch Pikachu überreichen, sofern ihr Let's Go Pikachu gespielt habt. Der Junge hingegen drückt euch Evoli in die Hand, sofern ihr Let's Go Evoli gespielt habt.

Und das war's sogar schon! Viel Spaß mit euren neuen Begleitern.