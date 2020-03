Pokémon Schwert/Schild: Bald gibt's Shiny-Celebi, aber nicht für alle

Wer wirklich alle Pokémon in Schwert & Schild fangen möchte, der muss auch immer wieder einen Blick auf die zufälligen Events werfen. The Pokémon Company hat nämlich angekündigt, dass es zur Veröffentlichung des neuen Pokémon-Animefilm in Japan gleich zwei besondere Pokémon geben wird, darunter Shiny-Celebi, aber es gibt einen Haken an der ganzen Sache.

Limitiert auf Japan bisher

In regelmäßigen Abständen gibt es immer wieder neue Anime-Filme der Pokémon-Reihe. Um den neuesten Film für die japanischen Fans etwas schmackhaft zu machen, bekommen Vorbesteller für Kinotickets von Pokémon the Movie: Coco ab sofort zwei Codes.

Mit dem ersten Code lässt sich ab dem 17. April ein Shiny Celebi (es ist nicht grün, sondern rosa) und mit dem zweiten Code ab dem 15. Juni ein Zarude freischalten. Beide Pokémon werden auf Level 60 sein, weitere Stats oder besondere Fähigkeiten sind nicht bekannt.

So sieht Shiny-Celebi aus:

Was hinter den mysteriösen Pokémon steckt

Sowohl Celebi als auch Zarude gehören der Art der mysteriösen Pokémon an. Sie sind dadurch nicht über normale Wege im Spiel zu haben und werden meist, wie in diesem Fall auch, durch Events an die Spieler verteilt.

Im Gegensatz zu Celebi ist Zarude ein neu angekündigtes, mysteriöses Pokémon. Es ist ein finsterer Affe, der mit den Typen Unlicht/Pflanze für eine eher ungewöhnliche Kombo sorgt. Wir haben den "Finsteraffen" für euch schon zur Ankündigung näher beleuchtet.

Warum diese beiden Pokémon? Sie spielen beide im Film "Coco" eine Rolle, jedoch ist nicht ganz bekannt, was sie genau machen werden. Ash und Pikachu freunden sich mit einem jungen namens Coco an, der wohl von einem Zarude im Dschungel aufgezogen wurde.

Der Film erscheint am 10. Juli und ist bisher erst einmal nur für Japan angekündigt, weshalb auch die Event-Pokémon noch keinen internationalen Erscheinungstermin haben.

Zeitgleich mit Story-DLC?

Erst vor kurzem hat der Pokémon-Entwickler Game Freak nicht nur ein neues Pokémon sondern auch neuen DLC für Schwert & Schild angekündigt. Der erste Teil des Erweiterungspass "Insel der Rüstung" soll bis Ende Juni erscheinen. Da Zarude erst am 15. Juni per Code aus dem Pokémon-Film verteilt wird, könnte es sein, dass der erste DLC um den gleichen Zeitraum, wenn nicht sogar am gleichen Tag erscheint.