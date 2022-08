Pokémon Karmesin & Purpur: EP-Teiler kehrt womöglich zurück und die Fans sind gespalten

Wer einen der letzten Pokémon-Titel gespielt hat, wird über diese Nachricht nicht verwundert sein. Nachdem der EP-Teiler in Pokémon Schwert und Schild, Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon-Legenden: Arceus mit an Bord war, wird es die Funktion wohl auch in Pokémon Karmesin und Purpur geben. Wir erklären euch, um was es sich dabei genau handelt und warum viele Fans unglücklich mit der Entscheidung sind.

Auch Pokémon Karmesin & Purpur haben den Exp-Share, und das wird kontrovers diskutiert

Darum geht es: Offiziell ist es noch nicht, doch es deutet alles darauf hin, dass der EP-Teiler in Pokémon Karmesin und Purpur wieder dabei ist. Diese Entdeckung machte Youtuber Blaines und teilte sie auf Twitter. Auf dem Screenshot ist gut zu erkennen, wie die Erfahrungspunkte nach einem Kampf geteilt werden.

Was ist der EP-Teiler überhaupt? Beim EP-Teiler (auch Exp-Share) handelt es sich um eine Funktion, mit der nach einem Kampf die Erfahrungspunkte zwischen allen euren Pokémon geteilt werden, die sich zu diesem Zeitpunkt in eurem Team befinden. In älteren Spielen konnte das Feature in Form eines Items eingesetzt werden, doch seit Schwert und Schild ist der Teiler immer aktiv und kann nicht mehr abgestellt werden.

Wo liegt das Problem? Der größte Kritikpunkt liegt darin, dass der EP-Teiler die Spiele angeblich zu einfach macht. Mussten wir in alten Pokémon-Teilen noch jedes Taschenmonster einzeln hochleveln, packt man es jetzt einfach ans Ende der Party und lässt es von den stärkeren Kreaturen mit durchschleifen, bis es selbst ein höheres Level erreicht hat.

Das führt zum einen dazu, dass der Spaß wegfällt schwache Pokémon mit viel Arbeit aufzupäppeln, und zum anderen habt ihr so ganz schnell eine mächtige Truppe beisammen, die jedem Arenaleiter die Stirn bieten kann.

Hier seht ihr den neuesten Trailer zum Spiel:

Das sagt die Community: Seitdem Exp-Share in Pokémon Schwert und Schild obligatorisch gemacht wurde, hagelt es ordentlich Kritik von Seiten der Fans. Das ist auch diesmal nicht anders. „Überlevelt zu sein und mehr als die Hälfte meines Teams entfernen zu müssen, um nicht noch mehr Level zu erreichen, ist für mich ärgerlich“, schreibt zum Beispiel Kurai unter dem Tweet.

Der größte Kritikpunkt: Warum die Funktion nicht einfach wieder optional machen? Zumindest besteht diese Möglichkeit für Karmesin und Purpur noch, doch Balancing-Probleme könnten dagegen sprechen.

Es gibt aber auch viele Befürworter: Tatsächlich spricht sich aber etwa die Hälfte der Fans für den EP-Teiler aus. „Eigentlich ist es großartig“, meint Bourbon. „Pokémon separat leveln zu müssen, war eines der Dinge, die mich jahrelang genervt haben.“

Am Ende wird es am Balancing und Aufbau des Spiels liegen, ob der Exp-Share Sinn ergibt. Momentan wissen wir zum Beispiel noch nicht, ob es in der Open-World Level-Scaling geben wird, denn wenn die Gegner mit uns stärker werden, ist die Teilung der Erfahrungspunkte kein so großes Problem.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November für die Nintendo Switch.

Seid ihr froh über den EP-Teiler in Pokémon Karmesin und Purpur, oder hasst ihr die Funktion?