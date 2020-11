Game Freak und Nintendo müssen sich mit jeder neuen Pokémon-Edition etwas Neues einfallen lassen. In Pokémon Schwert & Schild geht es daher in die Galar-Region, in der nicht nur neue Pokémon auf uns warten, sondern auch die Dyna-Raid-Kämpfe eine interessante Neuerung bieten. In den Pokémon-Nestern können wir aber nicht nur gegen riesige Dynamax-Pokémon antreten, sondern unsere Koop-Partner auch anfeuern.

Jubel-Funktion wurde zufällig entdeckt

Als der Content Creator TAHK0 vor wenigen Tagen Pokémon Schwert & Schild streamte, hatte er nicht damit gerechnet, eine Funktion zu entdecken, die bisher so keiner groß mitbekomme hat.

Das ist passiert: Während er eher gelangweilt in den Dynamax-Abenteuern am grinden war, schüttelte er seine Joy-Con-Controller hin und her, woraufhin sein Trainer eine Jubel-Aktion ausführte. Etwas verdutzt wiederholte er den Vorgang und entdeckte damit die Funktion:

Zugegeben, diese Funktion ist eher eine nette Kleinigkeit, aber nichts desto trotz handelt es sich dabei um eine neue Funktion in den Schwert & Schild-Edition, die uns so noch nicht bekannt war. Oder besser gesagt, die sehr wahrscheinlich schon dem einen oder anderen aufgefallen mag, aber öffentlich nicht so thematisiert wurde.

Demnach hat es fast genau ein Jahr gedauert, bis die Funktion auffallend entdeckt wurde. Pokémon Schwert & Schild erschien nämlich am 15. November 2019 für die Nintendo Switch und feierte damit kürzlich sein einjähriges Jubiläum.

Seit dem Release bekamen die Schwert & Schild-Edition durch die DLCs Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone neue Inhalte spendiert. Wer darüber hinaus selten Pokémon wie Zarude abstauben will, kann das durch ein Event machen, dass bis zum 13. Dezember läuft:

Wie sieht's mit euch aus? Kanntet ihr die Funktion schon?