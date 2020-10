Pokémon Schwert/Schild: Release & Uhrzeit des 2. DLCs - Wann geht's los?

Pokémon Schwert und Schild wurden bereits im Juni um den ersten DLC "Die Insel der Rüstung" erweitert. Jetzt ist der zweite Teil "Die Schneelande der Krone" in den Startlöchern. Am 23. Oktober soll der DLC erscheinen. Wir fassen für euch alle bisherigen Infos zum Release und der Startzeit zusammen.

Zu welcher Uhrzeit erscheint der DLC?

Bisher hat sich Nintendo nicht offiziell zur einer Uhrzeit geäußert. Jedoch können wir davon ausgehen, dass das Update morgens am 23. Oktober veröffentlicht wird.

Denn für Regionen, wie Nordamerika gibt Nintendo den 22. Oktober als Release-Termin an. Ähnliche Situationen gab es zuletzt auch mit neuem DLC zu Super Smash Bros. Ultimate und den Updates von Animal Crossing: New Horizons.

Ein weiterer Hinweis ist die Wartung von Pokémon Home. Um sich auf die Veröffentlichung von Schneelande der Krone vorzubereiten, wird der Service kurz vom Netz genommen. Am 23. Oktober von 1 Uhr bis 6 Uhr morgens deutscher Zeit wird die Cloud-App gewartet. Wenn ihr Pokémon Home nach der Wartung nutzen wollt, müsst ihr ein Update starten.

Bereits bei der Veröffentlichung von Insel der Rüstung wurde die App kurz gewartet und zum Ende der Arbeiten wurde der DLC für Pokémon Schwert & Schild veröffentlicht.

Demnach ist es am wahrscheinlichsten, dass wir gegen 6 Uhr morgens deutscher Zeit mit dem Update loslegen können. Zum Vergleich sind hier die Uhrzeiten, wann der 1. DLC in den unterschiedlichen Regionen erscheinen soll: (via Dexerto)

US-Westküste : 22. Oktober, 21:00 Uhr

: 22. Oktober, 21:00 Uhr US-Ostküste : 23. Oktober, 0:00 Uhr

: 23. Oktober, 0:00 Uhr UK : 23. Oktober, 5:00 Uhr

: 23. Oktober, 5:00 Uhr Deutschland/Zentraleuropa : 23. Oktober, 6:00 Uhr

: 23. Oktober, 6:00 Uhr Japan: 23. Oktober, 13:00 Uhr

Was sagt Nintendo? Auf Anfrage von GamePro hat Nintendo noch keine offizielle Uhrzeit bekanntgeben können. Falls sich daran noch etwas ändern sollte, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

So startet ihr den Download für den DLC

Schritt 1: Kauft euch den Erweiterungspass für 29,99 Euro im eShop der Nintendo Switch. Der DLC ist kostenpflichtig. Achtet dabei darauf, nicht den falschen Erweiterungspass zu erwerben.

Schritt 2: Startet ein manuelles Update, indem ihr im Switch-Menü mit dem Cursor auf das Spiel (Schwert oder Schild) geht und die Minus-Taste drückt. Wählt hier nun den Punkt "Software-Update" und "Über das Internet" aus und das DLC-Update startet automatisch. Da die Datei recht groß zu sein scheint (wie groß genau, ist unklar), dauert der Download einige Minuten.

Wie starte ich den DLC Die Schneelande der Krone?

Noch können wir nicht genau sagen, wie ihr das neue Gebiet entdecken könnt. Jedoch wird es wieder mit dem Zug von Brassbury zusammenhängen. Die folgende Info basiert darauf, wie ihr den ersten DLC starten konntet. Falls sich etwas an dem Ablauf ändern sollte, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren

So kommt ihr in die Schneelande der Krone: Sobald der DLC freigeschaltet wurde, ploppt im Spiel direkt nach dem Start wahrscheinlich ein Fenster auf. So erhaltet ihr ein Item, das mit dem "Rüstungspass" aus dem ersten DLC zu vergleichen ist.

Begebt euch nun nach Brassbury und sucht den Bahnhof auf. Sprecht mit dem Mitarbeiter, der rechts neben dem Durchgang steht, zeigt den neuen Pass vor und nehmt den Zug in die Schneelande! Damit schaltet ihr wahrscheinlich wieder das neue Gebiet automatisch auf eurer Map frei und könntet so dann später einfach per Fliegen hinreisen.

An welcher Stelle ihr gerade in der Hauptstory seid, soll laut Nintendo dabei völlig egal sein. Ihr könnt den DLC zu jeder Zeit und mit jedem Level starten, sobald ihr Brassbury erreicht habt. Was euch in Schneelande der Krone erwartet und welche Fehler es aus Insel der Rüstungen ausmerzen könnte, könnt ihr der GamePro-Preview nachlesen.