Pokémon Schwert/Schild-Fan brütet nach über 2.000 Versuchen endlich Shiny Riolu aus

In Pokémon Schwert und Schild existieren mit den Shinys besonders seltene Varianten der kleinen Biester. Die sind allerdings extrem schwierig zu erhalten, ihr könnt sie aber zum Beispiel ausbrüten. Das dauert in der Regel eine kleine Ewigkeit. Wie zum Beispiel bei diesem Fan hier, der auch nach über 2.000 erfolglosen Versuchen nicht aufgegeben hat. Zum Glück: Hier könnt ihr sehen, wie endlich das erhoffte Shiny Riolu schlüpft.

Bemerkenswertes Durchhaltevermögen

Was lange währt: Durchhaltevermögen wird in Pokémon Schwert und Schild belohnt. Redditor thevictorrobert kann ein Liedchen davon singen, wie er in seinem Post zeigt. Er habe über 2.000 Eier ausgebrütet und letzten Endes dann den erwünschten Erfolg gehabt.

Hier könnt ihr euch den Moment der Freude anschauen:

Ein Shiny Pokémon zu bekommen, ist extrem selten und kann mit den normalen Chancen ziemlich lange dauern. Selbstverständlich spielt auch das Glück eine große Rolle. Umso größer ist dann natürlich die Freude, wenn es endlich klappt.

So reagieren andere Fans: In erster Linie gibt es Glückwünsche und Vergleiche. Ein anderer Redditor hat angeblich bereits nach 20 Eiern Erfolg gehabt, eine andere Person steht bei rund 500 Versuchen. Wieder jemand anderes hätte auch ein Shiny Riolu getauscht, aber das wäre natürlich nicht dasselbe. Andere Fans halten wohl sogar 6.000 oder 8.000 Eier durch.

Was ist so besonders an Riolu? Das Pokémon verfügt in seiner Shiny-Variante über keinerlei andere Fähigkeiten oder bessere Werte, es ist einfach nur sehr selten und sieht ein bisschen anders aus. Aber Riolu ist an sich sehr beliebt bei kompetitiven Spieler*innen und kann zu Lucario weiterentwickelt werden, der sogar ein spielbarer Smash Bros-Charakter geworden ist.

Wie lange habt ihr schon mal auf ein bestimmtes Shiny hingearbeitet?