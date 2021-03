Pokémon-Legenden Arceus: Ein Wunsch steht bei vielen ganz oben auf der Liste

Auf Reddit tauschen sich Pokémon-Fans bereits fleißig zu Pokémon-Legenden Arceus aus. Das Spiel bricht aus den über die Jahre in Stein gemeißelten Normen der Serie aus und begibt sich in eine spannende Open-World. Die Community setzt einige Hoffnungen in den Titel, wünscht sich aber vor allem eine Funktion, die bei Strahlender Diamant und Leuchtende Perle vermutlich fehlen wird: Einen Charakter-Editor.

Von Anpassungsmöglichkeiten ist in Pokémon-Legenden Arceus bisher nichts zu sehen. Bei der Präsentation sahen wir einen weiblichen und einen männlichen Charakter, beide mit einem ähnlichen Outfit. Es wäre aber doch verwunderlich, wenn die große Spielwelt nicht in irgendeiner Form alternative Klamotten bieten würde.

Fans wollen Editor: Die Diskussion stieß Reddit-User JamUsagi an. Da Arceus kein Remake mit bereits bekannten Charakteren ist, steht einer individuellen Anpassung laut JamUsagi nichts im Weg. Die meisten anderen Fans sehen das ähnlich. Sie wollen lieber Spaß haben, als dass Gamefreak auf ein historisch korrektes Aussehen der Figuren besteht.

Alle Details zur großen Vorstellung von Pokémon-Legenden Arceus erfahrt ihr hier:

2 1 Mehr zum Thema Pokémon-Legenden Arceus: Release, Gameplay, Starter: Alle bekannten Infos im Überblick

Schwert und Schild sind ein gutes Zeichen: Der Charakter-Editor wurde von der Community schon für Pokémon Schwert und Schild gewünscht. Und Gamefreak hat geliefert. Leider hat das Studio in der Vergangenheit auch immer wieder Funktionen weggelassen, die eigentlich schon als etabliert galten. Es wird also spannend.

Weitere interessante Artikel zu Pokémon:

Unsere - und eure - Wünsche für die Open World

Der erste Trailer zu Pokémon-Legenden Arceus ließ viel offen, was Struktur und Ablauf des Spiels angeht. Dementsprechend viele Hoffnungen und Wünsche haben die Fans. Das geht auch der GamePro-Redaktion nicht anders, die unter anderem gerne Reittiere und eine sich verändernde Spielwelt sehen würde. Weitere Aspekte findet ihr in den wichtigsten Wünschen der GamePro-Redaktion für Pokémon-Legenden Arceus.

Welche Funktionen wünscht ihr euch für Pokémon-Legenden Arceus?