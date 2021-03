Pokémon-Fan bastelt eigenen Trailer zum Diamant- und Perl-Remake, der an Zelda BotW erinnert

Seitdem das Pokémon Remake Strahlender Diamant und Leuchtende Perle mit einem Trailer angekündigt wurde, streiten sich Fans über den Look der Spiele. Die setzen nämlich eher auf einen Chibi-Style und versuchen, die Nintendo DS-Titel möglichst originalgetreu umzusetzen.

Das kommt bei Teilen der Community nicht gut an. Wie zum Beispiel beim Designer Milleniumloops, der kurzerhand selbst einen Trailer gebastelt hat. Der zeigt, wie er sich die Remakes wünschen würde, sieht beeindruckend aus und erinnert an Zelda: Breath of the Wild.

Pokémon-Fan zeigt im Trailer, wie er sich die Perl- & Diamant-Remakes gewünscht hätte

Darum geht's: Seit Kurzem wissen wir, dass Nintendo und Game Freak beziehungsweise Ilca Inc. tatsächlich eine Neuauflage von Pokémon Perl und Diamant an den Start bringen werden. Der erste Trailer dazu hinterlässt bei einigen Fans aber wohl gemischte Gefühle, der Look kommt nicht überall gut an. Wie die Grafik im direkten Vergleich wirkt, könnt ihr in diesem GamePro-Artikel sehen:

19 0 Mehr zum Thema Pokémon Diamant/Perl: Video stellt Remake-Grafik dem DS-Original gegenüber

Was wäre besser? Während einige Fans einfach nur unzufrieden mit der Neuauflage sind, zeigt der Künstler, wie es (seiner Meinung nach) besser geht. Zumindest präsentiert er einen erstaunlich umfangreichen sowie detaillierten Trailer dazu, wie er sich die Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gewünscht hätte.

Dabei betont er, dass es sich dabei natürlich nicht um ein echtes Spiel handelt, sondern nur um ein Konzept. Er habe daran seit der Trailer-Enthüllung des Perl- und Diamant-Remakes gearbeitet. Hier könnt ihr euch das Video am besten einfach direkt selbst ansehen:

Link zum Twitter-Inhalt

Was wir hier sehen, erinnert sehr viel mehr an Spiele wie Breath of the Wild oder Genshin Impact. Die Animationen lassen teilweise zwar noch etwas zu wünschen übrig, aber insgesamt handelt es sich bei diesem Trailer um ein wirklich beeindruckendes Fan-Konzept.

Milleniumloops hat animierte Pokémon in der freien Wildbahn eingebaut und zeigt auch Wesen, die der Hauptfigur folgen. Zusätzlich gibt es Schatten und außerdem auch noch die Rückkehr der Mega-Evolution aus Pokémon X und Y sowie den Remakes der dritten Generation.

Wer auf eine derartig umgekrempelte Neuauflage gehofft hatte, dürfte wohl eher mit Pokémon-Legenden: Arceus glücklich werden. Das ebenfalls neu angekündigte Spiel soll tatsächlich eine große Open World bieten und wirkt im ersten Trailer bereits recht ähnlich wie das, was Milleniumloops sich für die Diamant- und Perl-Remakes wünscht.

Wie findet ihr den selbstgemachten Trailer? Auf welches Pokémon-Spiel freut ihr euch am meisten?