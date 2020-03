Pokémon Schwert & Schild: Ihr könnt wieder den Zaubertausch nutzen

Vor ein paar Wochen haben Hacker für Furore bei Pokémon Schwert & Schild gesorgt und quasi eine gesamte Funktion des Spiels außer Gefecht gesetzt. Dabei ging es um den Online-Zaubertausch, bei dem ihr zufällige Pokémon bekommt. Hacker haben es geschafft dort Pokémon einzuschleusen, die das Spiel zum Absturz gebracht haben. Jetzt wurde das Problem gefixt.

Öffentlich hat GameFreak den Fix nicht bekannt gegeben. Heute wurde das Update 1.1.1 veröffentlicht und hat offiziell einfach nur für weitere "Verbesserungen bei der Spielerfahrungen" gesorgt. Da dies der erste Patch war nachdem die Zaubertausch-Problematik aufgetaucht ist, haben viele gehofft, dass die Crashes behoben wurden.

Nach der ersten Enttäuschung hat Twitter-User Kaphotics dann aber doch folgendes herausgefunden:

The newest Sword & Shield update (v1.1.1) has fixed the crashing caused by "maliciously crafted" Pokémon trades. It's fixed!https://t.co/EzrDUFi4jq