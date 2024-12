Pokémon TCG Pocket-Spieler veranstalten Turnier mit 1.000 Leuten und bestätigen damit die 4 besten Decks des Spiels

Die drei Star-Karten des Unschlagbare-Gene-Sets dominieren die Meta seit Release.

Seit der Veröffentlichung von Pokémon TCG Pocket am 30. Oktober 2024 ist nun mehr als ein Monat vergangen – mehr als genug Zeit, um die erste Meta des mobilen Sammelkartenspiels zu etablieren.

Ein inoffizielles Turnier spiegelt die Meta in seinen ersten Plätzen wider, hat darunter aber auch die eine oder andere Überraschung parat.

Diese 4 Decks belegen die ersten Plätze in 1.000-Personen-Turnier

Am 30. November 2024 hat Content Creator Ursiiday ein Turnier veranstaltet, an dem Pokémon-TCG-Pocket-Spieler*innen aus aller Welt teilnehmen konnten. Wenn ihr die aktuelle Meta kennt, dann werdet ihr auf den ersten vier Plätzen einige alte Bekannte wiedersehen:

Die Star-Pokémon des aktuellen Sets – Pikachu-ex, Mewtu-ex und Glurak-ex – welche sich auch an der Spitze der momentanen Meta befinden, sind auf den ersten vier Plätzen vertreten. Ein Wasser-Deck mit dem mächtigen Arktos-ex beweist aber, dass es mit den drei Giganten durchaus mithalten kann.

Wir werfen im Folgenden einen Blick auf die Decks und zeigen euch, was sie über die aktuelle Meta aussagen und was sie so besonders macht.

Glurak-ex (Platz 1): Das Feuer-Deck dürfte die wohl größte mögliche Neuerung zeigen. So funktioniert das nicht allein mit Lavados-ex, das Glurak-ex hoffentlich fleißig mit Energie auflädt. Zusätzlich dazu ist nämlich auch Arkani-ex vertreten, das dem Deck die nötige Menge Tempo verleiht.

Im Gegensatz zu Glurak-ex muss sich Arkani-ex nur einmal entwickeln. Außerdem benötigt es weniger Energie für seinen mächtigen Angriff, steckt aber dafür selbst Schaden ein. Ein Preis, der im richtigen Moment angewendet, komplett vernachlässigbar ist.

Mewtu-ex (Platz 2): Das Mewtu-Deck ist im Vergleich zu Glurak-ex recht klassisch gehalten. X-Thread-Ersteller und Streamer @sirkaptkerr drückt aber seine Verwunderung darüber aus, dass das Deck ohne Rote Karte nicht nur zurechtgekommen ist, sondern direkt den zweiten Platz im Turnier erreicht hat.

Die Rote Karte soll euch eigentlich eine kleine Verschnaufpause ermöglichen, während ihr euer Mewtu-ex aufladet oder noch dabei seid, euer Guardevoir zu entwickeln. In diesem spezifischen Fall war das aber wohl kaum nötig.

Pikachu-ex (Platz 4): Das Schlusslicht der ersten vier Plätze bildet ein recht klassisches Pikachu-ex-Deck, das sich Voltobal und Lektrobal zunutze macht.

Lektrobal kann nicht nur für 2 Blitz-Energien 70 Schaden drücken, sondern hält mit seinen 80 KP auch einen schwächeren Angriff beliebter Feuer-Pokémon aus – selbst, wenn diese die Unterstützerkarte Giovanni besitzen, mit deren Hilfe eure Pokémon 10 Schadenspunkte mehr bei einem Angriff verursachen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Platz 3 zeigt Wasser-Deck-Variation

Das aktuell wohl ungewöhnlichste Deck an der Spitze dürfte das Wasser-Deck auf dem dritten Platz sein. Darin sehen wir alte Bekannte wie Arktos-ex und Misty, aber auch ein neues Gesicht mit Quajutsu.

Quajutsu gewinnt in den letzten Wochen an Beliebtheit und überholt damit teilweise Pokémon wie Starmie-ex und Turtok-ex.

Mit Schleierschlitzer besitzt Quajutsu eine Attacke, die für zwei Energien 60 Schaden beim gegnerischen aktiven Pokémon verursacht. Während das eine gute Option für schwächere Pokémon ist, sollte vor allem Quajutsus Fähigkeit euer Interesse wecken.

Mit Wasser-Shuriken kann es nämlich einem beliebigen gegnerischen Pokémon 20 Schaden hinzufügen – eine gute Option, um aus dem Hintergrund nach und nach eure Gegner*innen zu ärgern.

Haupt-Angreifer bleibt aber weiterhin Arktos-ex, das in Kombination mit Misty schnell die Pokémon eurer Gegner*innen eliminieren kann. Obwohl Quajutsu als Stufe-2-Pokémon etwas länger braucht, bis es voll entwickelt ist, gewinnt diese Deck-Variante aktuell an Beliebtheit und konnte sich immerhin in diesem Turnier gegenüber konkurrierenden Starmie-ex und Turtok-ex beweisen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefallen euch die Decks? Werdet ihr eine der Variationen für euch ausprobieren oder spielt ihr sie vielleicht sogar schon längst?