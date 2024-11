"Noch nicht gegen ein einziges Mewtu-Deck verloren!" - Pokémon TCG Pocket-Spieler zeigt euch Deck, mit dem ihr Mewtu-ex wohl einfach bezwingen könnt

Arbok scheint aktuell der Mewtu-ex-Killer zu sein. Dafür benötigt es andere Karten, die es unterstützen.

Kurz nach der Veröffentlichung von Pokémon TCG Pocket hat sich die erste Meta in den PvP-Kämpfen gegen andere Spieler*innen etabliert. Deswegen dominieren aktuell Karten wie Starmie-ex, Pikachu-ex oder eben Mewtu-ex die Matches und zerren an den Nerven der Community, die sich deswegen schon Strategien überlegt hat, um dagegen anzukommen.

Arbok ist ein guter Konter gegen Mewtu

Auf Reddit teilt User D33p_Learning einen Screenshot eines Online-Kampfes von Pokémon TCG Pocket, auf dem die gegnerische Partei gerade aufgibt. Das Überraschende daran: Eine der aktuell mächtigsten Karten, Mewtu-ex, befindet sich auf dem Schlachtfeld gegenüber eines gewöhnlichen Arboks.

Dabei handelt es sich nicht um ein Versehen oder einen einzelnen Glücksfall, sondern um eine Strategie, die aktiv Mewtu-ex-Decks kontern soll. Thread-Ersteller*in D33p_Learning nennt das Arbok-Deck sogar “Mewtu-Meta-Schlächter“ und behauptet, damit noch nie gegen Mewtu-ex verloren zu haben.

Wieso kontern Arbok-Decks Mewtu-ex?

Mewtu-Strategie: Mewtu-ex-Decks benötigen grundsätzlich etwas Zeit, um ihr Feld aufzubauen. Sie sind nämlich von Guardevoir abhängig, das als Phase-2-Karte erst doppelt entwickelt werden muss. Mithilfe der Fähigkeit Psischatten kann Guardevoir einmal pro Zug eine Psycho-Energie an das eigene aktive Psycho-Pokémon anlegen.

Mewtu-ex profitiert von dieser Fähigkeit ungemein, da es dadurch seine mächtige Attacke Psycho-Antrieb jede Runde für 150 Schadenspunkte einsetzen kann, obwohl es nach dem Angriff eigentlich zwei Psycho-Energien ablegen muss.

Arbok-Konterstrategie: Arbok fügt mit seiner einzigen Attacke Bedrängen 60 (bzw. 80 an Psycho-Pokémon) Schaden hinzu. Während die Schadenspunkte bescheiden sind, hat Arboks Attacke den weiteren Effekt, dass sich das verteidigende Pokémon nach dem Angriff nicht aus der aktiven Position zurückziehen kann.

Das alleine ist noch nicht besonders stark, jedoch verwenden die meisten Arbok-Decks unterstützende Karten wie Tauboss, dass mit seiner Fähigkeit Wegtreiben einmal pro Zug das aktive Pokémon eurer Gegner*innen auf die Bank schicken kann.

Diese Fähigkeit ist besonders schmerzhaft für Mewtu-ex-Decks, da ihr so im Idealfall die schwächeren Pokémon, die sich nicht gut verteidigen können, auf die aktive Position holt und sie dort mithilfe von Bedrängen gefangen haltet, damit Mewtu-ex gar nicht erst zum Zug kommt.

Wie schlagen sich die Arbok-Decks?

Grundsätzlich ist die Strategie der Arbok-Decks solide und tut vor allem Psycho-Pokémon weh. Arbok funktioniert vor allem gut gegen Mewtu-ex, das aktuell sehr beliebt ist. Gegen andere Decks wie Pikachu-ex hat Arbok aber durchaus seine Probleme und ist vor allem von einer guten Hand zu Beginn des Kampfes abhängig. Das denkt zumindest der User Lowsley, der mehr als die Hälfte aller Matches mit Arbok verloren hat.

Ein weiterer guter Punkt, der für Arbok-Decks spricht, ist die geringe Einstiegshürde. Falls euch Item-Karten fehlen, könnt ihr die im Ingame-Shop ganz einfach kaufen, ohne Echtgeld dafür ausgeben zu müssen. Die Karten Arbok und Tauboss sowie deren Vorentwicklungen sind ebenfalls nicht besonders selten, im Gegensatz zu den ex-Taschenmonstern.

An der Stelle sind wir gespannt, was die GamePro-Community spielt: Kanntet ihr das Arbok-Deck schon und welche Decks spielt ihr aktuell in den PvP-Matches?