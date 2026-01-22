Pokémon TCG Pocket enthüllt Release des B2-Sets "Traumhafte Parade", das uns in einem Punkt schon jetzt überrascht

Soeben wurde das neue Set für das digitale Sammelkartenspiel angekündigt und hier gibt's die wichtigsten Infos für euch.

Dennis Müller
22.01.2026 | 15:40 Uhr

Das B2-Set heißt Traumhafte Parade. Das B2-Set heißt "Traumhafte Parade".

Nachdem in der vergangenen Woche das wenig beliebte Deluxepack zurückgekehrt ist, wissen wir jetzt, wann es in Pokémon TCG Pocket mit dem frischen B2-Set weitergeht. Demnach geht "Traumhafte Parade" am 29. Januar an den Start und was wir bereits jetzt über das neue Booster-Pack wissen, das erfahrt ihr jetzt.

Trailer des B2-Sets zeigte erste Karten

Wie wir es mittlerweile gewohnt sind, bekommen wir im Set-Trailer nicht nur einen ersten Ausblick auf die neuen Diamanten-Karten, sondern auch auf die eher seltenen Highlights im Set.

Wie die aussehen, könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 0:53 Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt

So wissen wir bereits, dass es mindestens zwei neue Megaevolutionen zu sammeln gibt. Nämlich die von Flunkifer und Guardevoir. Als Ex-Karten sind zudem Mimigma und Ogerpon mit im B2-Set, welche noch, erfahren wir dann erst zum Release in wenigen Tagen.

Hier wurden wir überrascht

Vor der Ankündigung sind wir stark davon ausgegangen, dass uns beim B2-Set wieder zwei Booster mit insgesamt grob 150 neuen Sammelkarten erwarten – also grob das Schema des A2-Sets "Kollision von Raum und Zeit" beibehalten wird.

Gehen wir allerdings nach dem Trailer und der Ingame-Nachricht in TCG Pocket, wird es nur ein Booster-Pack mit Guardevoir auf dem Cover geben und demnach nur ca. 70 neue Sammelkarten.

Mehr zu TCG Pocket
Tier-List: Das sind die besten Meta Decks im Januar 2026
von Sebastian Zeitz
Tier-List: Das sind die besten Meta Decks im Januar 2026
Mehr zum Thema
In Pokémon TCG Pocket hab ich das DeluxePack EX noch lange nicht komplett, doch zum Glück ist das total egal
von Dennis Müller
In Pokémon TCG Pocket hab ich das DeluxePack EX noch lange nicht komplett, doch zum Glück ist das total egal

Aufgrund des kleineren B2-Sets ist es daher gut möglich, dass bereits Mitte bis Ende Februar das B2a-Set veröffentlicht wird. Es sei denn, die Entwickler*innen drehen den Spieß um und es kommt dann zum neuen Set, das aus gleich zwei Booster-Packs besteht.

Noch eine Infos zum Schluss: Das Deluxepack verschwindet zwar am 29. Januar erneut, kehrt allerdings im Sommer zurück. Schafft ihr es also nicht im zweiten Anlauf die insgesamt 379 Karten zu sammeln, ist das kein Problem.

Wie gefällt euch die B-Reihe bislang und habt ihr weiter noch viel Spaß beim Kämpfen und Sammeln in Pokémon TCG Pocket? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket

Genre: Strategie

Release: 30.10.2024 (iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 36 Minuten

Pokémon TCG Pocket enthüllt Release des B2-Sets "Traumhafte Parade", das uns in einem Punkt schon jetzt überrascht

vor einer Stunde

Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt

vor 22 Stunden

Pokémon-TCG Sammlerin kauft seltene Karte, glaubt sie beim Aufreißen des Briefs zerstört zu haben - dabei wurde sie nur vom Verkäufer getrollt

vor 4 Tagen

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick

vor 5 Tagen

Alle aktuellen Pokémon TCG Pocket-Events auf einen Blick - Diese Karten und Items könnt ihr euch verdienen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Fans glauben, den Titel des neuen Dragon Ball-Spiels gefunden zu haben und wir befürchten das Schlimmste

vor 14 Minuten

Fans glauben, den Titel des neuen Dragon Ball-Spiels gefunden zu haben und wir befürchten das Schlimmste
Fortnite-Server erneut wieder online - Alle neuen Inhalte aus Update 39.30 im Ticker   4     1

vor 27 Minuten

Fortnite-Server erneut wieder online - Alle neuen Inhalte aus Update 39.30 im Ticker
Pokémon TCG Pocket enthüllt Release des B2-Sets Traumhafte Parade, das uns in einem Punkt schon jetzt überrascht

vor 35 Minuten

Pokémon TCG Pocket enthüllt Release des B2-Sets "Traumhafte Parade", das uns in einem Punkt schon jetzt überrascht
Return to Silent Hill setzt mit 6% auf Rotten Tomatoes neuen Negativrekord für die Film-Reihe: sogar der Streifen von 2012 war besser bewertet

vor 3 Stunden

Return to Silent Hill setzt mit 6% auf Rotten Tomatoes neuen Negativrekord für die Film-Reihe: sogar der Streifen von 2012 war besser bewertet
mehr anzeigen