Pokémon TCG Pocket enthüllt Release des B2-Sets "Traumhafte Parade", das uns in einem Punkt schon jetzt überrascht

Das B2-Set heißt "Traumhafte Parade".

Nachdem in der vergangenen Woche das wenig beliebte Deluxepack zurückgekehrt ist, wissen wir jetzt, wann es in Pokémon TCG Pocket mit dem frischen B2-Set weitergeht. Demnach geht "Traumhafte Parade" am 29. Januar an den Start und was wir bereits jetzt über das neue Booster-Pack wissen, das erfahrt ihr jetzt.

Trailer des B2-Sets zeigte erste Karten

Wie wir es mittlerweile gewohnt sind, bekommen wir im Set-Trailer nicht nur einen ersten Ausblick auf die neuen Diamanten-Karten, sondern auch auf die eher seltenen Highlights im Set.

Wie die aussehen, könnt ihr euch hier anschauen:

0:53 Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt

So wissen wir bereits, dass es mindestens zwei neue Megaevolutionen zu sammeln gibt. Nämlich die von Flunkifer und Guardevoir. Als Ex-Karten sind zudem Mimigma und Ogerpon mit im B2-Set, welche noch, erfahren wir dann erst zum Release in wenigen Tagen.

Hier wurden wir überrascht

Vor der Ankündigung sind wir stark davon ausgegangen, dass uns beim B2-Set wieder zwei Booster mit insgesamt grob 150 neuen Sammelkarten erwarten – also grob das Schema des A2-Sets "Kollision von Raum und Zeit" beibehalten wird.

Gehen wir allerdings nach dem Trailer und der Ingame-Nachricht in TCG Pocket, wird es nur ein Booster-Pack mit Guardevoir auf dem Cover geben und demnach nur ca. 70 neue Sammelkarten.

Aufgrund des kleineren B2-Sets ist es daher gut möglich, dass bereits Mitte bis Ende Februar das B2a-Set veröffentlicht wird. Es sei denn, die Entwickler*innen drehen den Spieß um und es kommt dann zum neuen Set, das aus gleich zwei Booster-Packs besteht.

Noch eine Infos zum Schluss: Das Deluxepack verschwindet zwar am 29. Januar erneut, kehrt allerdings im Sommer zurück. Schafft ihr es also nicht im zweiten Anlauf die insgesamt 379 Karten zu sammeln, ist das kein Problem.

Wie gefällt euch die B-Reihe bislang und habt ihr weiter noch viel Spaß beim Kämpfen und Sammeln in Pokémon TCG Pocket? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare.