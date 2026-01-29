Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B2-Set "Traumhafte Parade"

Es gibt mit Traumhafte Parade wieder ein neues Set in Pokémon TCG Pocket. Wir zeigen euch einige starke Decks, die ihr damit bauen könnt.

Sebastian Zeitz
29.01.2026 | 17:45 Uhr

Das sind vier der Decks, die ihr mit den neuen Karten aus Traumhafte Parade machen könnt. Das sind vier der Decks, die ihr mit den neuen Karten aus Traumhafte Parade machen könnt.

Es gibt wieder 155 neue Karten in Pokémon TCG Pocket. Wir zeigen euch einige der bisher interessantesten und stärksten Decks, die ihr unter anderem mit Karten aus Traumhafte Parade bauen könnt.

Das sind die vielversprechendsten Decks im Booster "Traumhafte Parade"

Die folgenden Decks sind die ersten Varianten und werden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch verändern. Jedoch könnt ihr mit ihnen schon jetzt einige Erfolge einfahren. Zudem sind viele der Decks eine Mischung aus alten und neuen Karten.

Video starten 0:53 Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Traumhafte Parade" enthüllt

Die aktuelle Meta findet ihr hier:

Mehr zum Thema
Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Traumhafte Parade (B2) (Januar 2026)
von Sebastian Zeitz
Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Traumhafte Parade (B2) (Januar 2026)

Das sind die Abkürzungen für die Sets:

  • UG: Unschlagbare Gene
  • MI: Mysteriöse Inseln
  • KR: Kollision von Raum und Zeit
  • LT: Licht des Triumphs
  • GF: Glänzendes Festival
  • HF: Hüter des Firmaments
  • DK: Dimensionale Krise
  • EH: Evoli-Hain
  • MH: Weisheit von Meer und Himmel
  • VQ: Verborgene Quellen
  • MA: Mega-Aufstieg
  • FF: Feuerrote Flammen
  • TP: Traumhafte Parade
  • P: Promo

Kopplosio ex

Die Rückkehr der Ultrabiester in Pocket kann auch mit einem neuen Deck gewürdigt werden. Die Rückkehr der Ultrabiester in Pocket kann auch mit einem neuen Deck gewürdigt werden.

Diese Karten benötigt ihr:

  • 2x Kopplosio ex (TP)
  • 2x Anego (DK)
  • 2x Kaguron (DK)
  • 2x Samantha
  • 2x Pokéball
  • 2x Giftpfeil
  • 2x Forschung des Professors
  • 1x Maike
  • 2x Flammenpflaster
  • 1x Zyrus
  • 1x Glückseis
  • 1x Feld des Anfangs

Ihr spielt das Deck nur mit Feuer-Energie!

Zwieps & Famieps

Eine etwas ungewöhnliche Kombi, die mit etwas Münzglück. aber ordentlich Wumms haben kann. Eine etwas ungewöhnliche Kombi, die mit etwas Münzglück. aber ordentlich Wumms haben kann.

Diese Karten benötigt ihr:

  • 2x Zwieps (TP)
  • 2x Famieps (TP)
  • 2x Glücks-Eis
  • 1x Trainingsbereich
  • 2x Forschung des Professors
  • 1x Zyrus
  • 2x Nachahmerin
  • 2x Willi
  • 1x Giovanni
  • 2x Riesige Robe
  • 2x Trank
  • 1x Sabrina

Es gibt auch weitere Varianten des Decks – zum Beispiel mit ex-Pokémon wie Aerodactyl.

Mega Guardevoir ex & Gengar ex

Könnte es endlich soweit sein und diese Kombination zu einer Meta-Variante für Gengar ex werden? Könnte es endlich soweit sein und diese Kombination zu einer Meta-Variante für Gengar ex werden?

Diese Karten benötigt ihr:

  • 1x Nebulak (UG)
  • 1x Apollo (UG)
  • 1x Gengar ex (UG)
  • 2x Meloetta (TP)
  • 1x Trasla (UG)
  • 1x Kirlia (TP)
  • 1x Mega-Guardevoir ex (TP)
  • 2x Sonderbonbon
  • 2x Pokéballl
  • 2x Forschung des Professors
  • 1x Zyrus
  • 1x Nachahmerin
  • 2x Diantha
  • 2x Geheimnisvoller Platz

Mega Kangama ex

Dank Jongleur kann dieses Deck richtig nerven. Dank Jongleur kann dieses Deck richtig nerven.

Diese Karten benötigt ihr:

  • 2x Pichu (MH)
  • 1x Mantirps (VQ)
  • 1x Magby (MH)
  • 1x Relaxo ex (EH)
  • 2x Mega Kangama ex (TP)
  • 2x Schwerer Helm
  • 1x Rauch
  • 2x Forschung des Professors
  • 1x Zyrus
  • 1x Rot
  • 2x Serena
  • 2x Jongleur
  • 2x Elima
Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen
von Annika Bavendiek
Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set "Traumhafte Parade" und wie ihr sie löst
von Sebastian Zeitz
Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
von Annika Bavendiek

Im Laufe der kommenden Tage und Wochen wird sich herausstellen, welche Karten und vor allem welche Mega-Pokémon ihren Weg in die Meta finden. Ob sie aber wirklich die bisherigen Karten ablösen können, muss sich erst noch zeigen.

Wie sieht eure bisherige Erfahrung mit den neuen Karten aus?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket

Genre: Strategie

Release: 30.10.2024 (iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

18.12.2025

Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen

vor 20 Minuten

Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set "Traumhafte Parade" und wie ihr sie löst

vor 55 Minuten

Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B2-Set "Traumhafte Parade"

vor 4 Tagen

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick

vor 5 Tagen

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Einer der besten Animes 2025 auf Crunchyroll bekommt ein Open-World-MMORPG mit viktorianischer Ästhetik und atemberaubender Grafik

vor 10 Minuten

Einer der besten Animes 2025 auf Crunchyroll bekommt ein Open-World-MMORPG mit viktorianischer Ästhetik und atemberaubender Grafik
Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen   4

18.12.2025

Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen
Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set Traumhafte Parade und wie ihr sie löst

vor 23 Minuten

Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B2-Set "Traumhafte Parade" und wie ihr sie löst
Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5

vor 28 Minuten

Tokyo Xtreme Racer versprüht in neuem Gameplay krasse Need for Speed Vibes – und es kommt bald für PS5
mehr anzeigen