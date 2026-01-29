Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B2-Set "Traumhafte Parade"

Es gibt wieder 155 neue Karten in Pokémon TCG Pocket. Wir zeigen euch einige der bisher interessantesten und stärksten Decks, die ihr unter anderem mit Karten aus Traumhafte Parade bauen könnt.
Das sind die vielversprechendsten Decks im Booster "Traumhafte Parade"
Die folgenden Decks sind die ersten Varianten und werden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch verändern. Jedoch könnt ihr mit ihnen schon jetzt einige Erfolge einfahren. Zudem sind viele der Decks eine Mischung aus alten und neuen Karten.
Das sind die Abkürzungen für die Sets:
- UG: Unschlagbare Gene
- MI: Mysteriöse Inseln
- KR: Kollision von Raum und Zeit
- LT: Licht des Triumphs
- GF: Glänzendes Festival
- HF: Hüter des Firmaments
- DK: Dimensionale Krise
- EH: Evoli-Hain
- MH: Weisheit von Meer und Himmel
- VQ: Verborgene Quellen
- MA: Mega-Aufstieg
- FF: Feuerrote Flammen
- TP: Traumhafte Parade
- P: Promo
Kopplosio ex
Diese Karten benötigt ihr:
- 2x Kopplosio ex (TP)
- 2x Anego (DK)
- 2x Kaguron (DK)
- 2x Samantha
- 2x Pokéball
- 2x Giftpfeil
- 2x Forschung des Professors
- 1x Maike
- 2x Flammenpflaster
- 1x Zyrus
- 1x Glückseis
- 1x Feld des Anfangs
Ihr spielt das Deck nur mit Feuer-Energie!
Zwieps & Famieps
Diese Karten benötigt ihr:
- 2x Zwieps (TP)
- 2x Famieps (TP)
- 2x Glücks-Eis
- 1x Trainingsbereich
- 2x Forschung des Professors
- 1x Zyrus
- 2x Nachahmerin
- 2x Willi
- 1x Giovanni
- 2x Riesige Robe
- 2x Trank
- 1x Sabrina
Es gibt auch weitere Varianten des Decks – zum Beispiel mit ex-Pokémon wie Aerodactyl.
Mega Guardevoir ex & Gengar ex
Diese Karten benötigt ihr:
- 1x Nebulak (UG)
- 1x Apollo (UG)
- 1x Gengar ex (UG)
- 2x Meloetta (TP)
- 1x Trasla (UG)
- 1x Kirlia (TP)
- 1x Mega-Guardevoir ex (TP)
- 2x Sonderbonbon
- 2x Pokéballl
- 2x Forschung des Professors
- 1x Zyrus
- 1x Nachahmerin
- 2x Diantha
- 2x Geheimnisvoller Platz
Mega Kangama ex
Diese Karten benötigt ihr:
- 2x Pichu (MH)
- 1x Mantirps (VQ)
- 1x Magby (MH)
- 1x Relaxo ex (EH)
- 2x Mega Kangama ex (TP)
- 2x Schwerer Helm
- 1x Rauch
- 2x Forschung des Professors
- 1x Zyrus
- 1x Rot
- 2x Serena
- 2x Jongleur
- 2x Elima
Im Laufe der kommenden Tage und Wochen wird sich herausstellen, welche Karten und vor allem welche Mega-Pokémon ihren Weg in die Meta finden. Ob sie aber wirklich die bisherigen Karten ablösen können, muss sich erst noch zeigen.
Wie sieht eure bisherige Erfahrung mit den neuen Karten aus?
