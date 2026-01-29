Pokémon TCG Pocket: Das sind die 4 stärksten Decks im neuen B2-Set "Traumhafte Parade"

Das sind vier der Decks, die ihr mit den neuen Karten aus Traumhafte Parade machen könnt.

Es gibt wieder 155 neue Karten in Pokémon TCG Pocket. Wir zeigen euch einige der bisher interessantesten und stärksten Decks, die ihr unter anderem mit Karten aus Traumhafte Parade bauen könnt.

Das sind die vielversprechendsten Decks im Booster "Traumhafte Parade"

Die folgenden Decks sind die ersten Varianten und werden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch verändern. Jedoch könnt ihr mit ihnen schon jetzt einige Erfolge einfahren. Zudem sind viele der Decks eine Mischung aus alten und neuen Karten.

Die aktuelle Meta findet ihr hier:

Das sind die Abkürzungen für die Sets:

UG : Unschlagbare Gene

: Unschlagbare Gene MI : Mysteriöse Inseln

: Mysteriöse Inseln KR : Kollision von Raum und Zeit

: Kollision von Raum und Zeit LT : Licht des Triumphs

: Licht des Triumphs GF: Glänzendes Festival

Glänzendes Festival HF : Hüter des Firmaments

: Hüter des Firmaments DK : Dimensionale Krise

: Dimensionale Krise EH : Evoli-Hain

: Evoli-Hain MH : Weisheit von Meer und Himmel

: Weisheit von Meer und Himmel VQ : Verborgene Quellen

: Verborgene Quellen MA : Mega-Aufstieg

: Mega-Aufstieg FF: Feuerrote Flammen

Feuerrote Flammen TP : Traumhafte Parade

: Traumhafte Parade P: Promo

Kopplosio ex

Die Rückkehr der Ultrabiester in Pocket kann auch mit einem neuen Deck gewürdigt werden.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Kopplosio ex (TP)

2x Anego (DK)

2x Kaguron (DK)

2x Samantha

2x Pokéball

2x Giftpfeil

2x Forschung des Professors

1x Maike

2x Flammenpflaster

1x Zyrus

1x Glückseis

1x Feld des Anfangs

Ihr spielt das Deck nur mit Feuer-Energie!

Zwieps & Famieps

Eine etwas ungewöhnliche Kombi, die mit etwas Münzglück. aber ordentlich Wumms haben kann.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Zwieps (TP)

2x Famieps (TP)

2x Glücks-Eis

1x Trainingsbereich

2x Forschung des Professors

1x Zyrus

2x Nachahmerin

2x Willi

1x Giovanni

2x Riesige Robe

2x Trank

1x Sabrina

Es gibt auch weitere Varianten des Decks – zum Beispiel mit ex-Pokémon wie Aerodactyl.

Mega Guardevoir ex & Gengar ex

Könnte es endlich soweit sein und diese Kombination zu einer Meta-Variante für Gengar ex werden?

Diese Karten benötigt ihr:

1x Nebulak (UG)

1x Apollo (UG)

1x Gengar ex (UG)

2x Meloetta (TP)

1x Trasla (UG)

1x Kirlia (TP)

1x Mega-Guardevoir ex (TP)

2x Sonderbonbon

2x Pokéballl

2x Forschung des Professors

1x Zyrus

1x Nachahmerin

2x Diantha

2x Geheimnisvoller Platz

Mega Kangama ex

Dank Jongleur kann dieses Deck richtig nerven.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Pichu (MH)

1x Mantirps (VQ)

1x Magby (MH)

1x Relaxo ex (EH)

2x Mega Kangama ex (TP)

2x Schwerer Helm

1x Rauch

2x Forschung des Professors

1x Zyrus

1x Rot

2x Serena

2x Jongleur

2x Elima

Im Laufe der kommenden Tage und Wochen wird sich herausstellen, welche Karten und vor allem welche Mega-Pokémon ihren Weg in die Meta finden. Ob sie aber wirklich die bisherigen Karten ablösen können, muss sich erst noch zeigen.

Wie sieht eure bisherige Erfahrung mit den neuen Karten aus?