"Alles dauert ewig" - Pokémon TCG Pocket-Spieler sind dank Celebi ex von einer Kampfmechanik besonders genervt

Pokemon TCG Pocket-Fans haben die Nase voll vom Münzwurf.

Mit dem Release der Mini-Erweiterung Mysteriöse Insel für Pokémon TCG Pocket haben zahlreiche neue Karten Einzug ins Sammelkartenspiel gefunden, darunter auch neue mächtige Karten, bei denen sich Spieler und Spielerinnen in Duellen ordentlich die Haare raufen.

Eine von diesen besonders starken Karten ist Celebi ex. Und mit diesem Monster wird vielen Fans eine besonders zeitfressende Mechanik erst jetzt richtig bewusst.

Die Rede ist vom Münzwurf, dessen Animation gerade bei Celebi ex wirklich lange Dauern kann und an den Geduldsfäden von vielen Karten-Sammler*innen zerrt.

Die besten Konter fürs Celebi ex-Deck listen wir übrigens hier für euch auf:

Mehr zum Thema Pokémon TCG Pocket: Mit diesen 2 Decks könnt ihr das aktuell starke Celebi ex-Deck kontern von Sebastian Zeitz

Zeitfressender Münzwurf

Die effektivste Kombination im gefürchteten Celebi ex-Deck ist das Zusammenspiel von Celebi ex und Serpiroyal. Denn das Zusammenspiel von Celebi ex und Serpiroyal sorgt dafür, dass jede Energie auf einem Monster von Typ Pflanze doppelt zählt, was im äußersten Fall dazu führt, dass ihr im Duell gegen dieses Deck gerne mal 12 oder mehr Münzwürfen zusehen müsst – und diese Animation dauert vielen Mitgliedern der TCG Pocket-Community schlichtweg zu lange.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier einige Stimmen: "Das soll nicht dramatisch klingen, lol, aber ich habe vor allem aus diesem Grund mit dem Kämpfen aufgehört und stelle fest, dass ich die App immer seltener öffne. Booster-Packs öffnen, Münzen werfen, Wunderwahl – alles dauert EWIG. Ganz zu schweigen von den Leuten, die ihren Zug hinauszögern. Es ist die reinste Plackerei.", schreibt ein User unter dem Post.

"Ich verstehe wirklich nicht, warum wir (die Münzwürfe) überhaupt sehen müssen. Das ist so viel Zeitverschwendung in Duellen. Man muss sich auch durch etwa 5 Bildschirme klicken, um weiterzumachen", schreibt ein anderer.

Während sich also einige ungeduldige Community-Mitglieder über die in ihren Augen langatmigen Animationen beschweren, kreiden andere wiederum die kurze Aufmerksamkeitsspanne von Spieler*innen an: "Eine Plackerei? Lol. Kämpfe dauern 5 Minuten. Vielleicht braucht es aber einfach eine einfachere Möglichkeit, Packungen/Wunderwahlen usw. zu öffnen.", merkt ein User an. "Heutzutage ist die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen wirklich bescheiden", antwortet ein anderer Spieler daraufhin.

Definitiv eine spannende Diskussion, schreibt uns doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare! So oder so wäre es wünschenswert, das TCG Pocket in Zukunft die Option einführt, bestimmte Animationen oder Vorgänge zu skippen, um Spieler*innen zumindest die Möglichkeit zu geben, mehr Zeit zu sparen, wenn sie es denn wollen.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Die neue Mini-Erweiterung "Mysteriöse Insel" rückt Mew in den Fokus und ist seit dem 17. Dezember 2024 für Pokémon TCG Pocket verfügbar. Das frische Booster-Pack bringt insgesamt 86 neue Karten ins Spiel sowie frische CPU-Kämpfe, die ihr bestreiten könnt, um noch mehr Belohnungen freizuschalten.

Aktuell läuft zudem ein neues Drop-Event, das Turtok in den Fokus rückt und euch erneut neue Promo-Karten freischalten lässt, wenn ihr CPU-Duelle gewinnt.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Was ist eure Meinung zum Münzwurf? Und gibt es noch weitere Features, die euch an TCG Pocket stören? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.