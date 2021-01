Pokémon Unite: Neues Gameplay aus der Beta aufgetaucht

Freut ihr schon darauf, mit Pokémon Unite spannende Teamschlachten zu schlagen? Dann interessiert euch bestimmt das neueste Gameplay-Video zum Spiel, in dem ihr seht, wie die Gefechte ablaufen.

Das Video, das wohl aus der Closed Beta stammt, zeigt euch zunächst, wie ihr euren Trainer und auch die Pokémon individualisiert. Ihr könnt diese etwa mit kosmetischen Gegenständen verändern. Anschließend startet ein Kampf. In diesem steuert ihr das ausgewählte Pokémon aktiv wie in einem Action-Rollenspiel und setzt eure Attacken gegen die Feinde ein. Die Kämpfe finden wie bei Pokémon gewöhnt, in Arenen statt. Das ganze Spiel entspricht daher eher einem MOBA, was schon zu recht kritischen Reaktionen der Fans geführt hat. Diese zeigten sich von der Ankündigung eher enttäuscht.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein Pokémon-Spiel wie ein Action-RPG

MOBA in der Arena: Das Geschehen erlebt ihr aus der Sicht von schräg oben, weswegen die Kämpfe stark an ein Hack and Slay oder MOBA erinnert. Ihr müsst sehr schnell agieren und eure Kräfte taktisch klug einsetzen. Spezialfähigkeiten besitzen einen Cooldown.

Es ist möglich, in der Arena Items zu sammeln, mit dem ihr einen besonders mächtigen Angriff aufladet. In den Kämpfen zählt ein Timer nach unten. Wer in der Zeit die meisten Siege erringt, hat gewonnen. Auf den Maps gibt es mehrere Kontrollpunkte, die ihr einnehmen und halten müsst.

Hinzu kommen wilde Pokémon, die ab und zu auftauchen und welche ihr ebenfalls besiegen müsst. So kombiniert das Spiel PvP und PvE miteinander. Mit der Zeit ist es möglich, eure Monster zu entwickeln, was ihnen neue und mächtigere Angriffsarten einbringt. Pokémon Unite unterscheidet sich doch sehr von den bisherigen Pokémon-Spielen und legt den Fokus auf die schnellen Gefechte in einer Arena.

Pokémon Unite soll zu einem bisher noch nicht genannten Zeitpunkt für Nintendo Switch sowie iOS- und Android-Geräte erscheinen.

Was sagt ihr zu Pokémon Unite? Gefällt euch das Spiel?