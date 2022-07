Dieses Pokémon XY-Detail zu den Trainern ist euch bestimmt entgangen

Auch noch Jahre nach dem Release von Videospielen entdecken aufmerksame Fans neue spannende Details, die den meisten wohl entgangen sein dürften. So einen Fall gibt es nun bei Pokémon XY, bei dem der Release mittlerweile schon neun Jahre her ist. Doch trotz der verstrichenen Zeit ist einem Reddit-User jetzt ein Detail zu den NPCs aufgefallen, das uns etwas verblüfft.

Pokémon XY-NPCs im Zeitverlauf

User OppositeTrue6 teilt mit uns ein witziges Detail, welches ihm zu den Gegner*innen in Pokémon XY aufgefallen ist. Die unterschiedlichen Charaktere gibt es sowohl in einer jüngeren als auch in einer älteren Variante, sodass der Verdacht besteht, dass sie in irgendeinem Zusammenhang stehen:

Was hat es mit der Ähnlichkeit auf sich? Der User stellt die These auf, dass es sich um die gleichen NPCs handelt, nur um ein paar Jahre älter. So sehen wir beispielsweise, dass aus den Schulkindern Wissenschaftler*innen geworden sind, während die Pokémon Ranger zu Veteran*innen aufgestiegen sind.

Den Zusammenhang stellt er deshalb auf, weil die Haut-, Augen- und Haarfarbe der Trainer*innen identisch sind. Dieses lustige Detail könnte somit zeigen, was auf den NPCs geworden sind, nachdem sie die Schule verlassen oder ihre Karriere als Ranger beendet haben.

Andere Fan-Theorien im Überblick

Doch in der Kommentarspalte wird deutlich, dass einige User einer anderen Meinung sind. Da es sich um Charaktere desselben Spiels handelt und es keinen Zeitsprung gibt, könnte es vielmehr sein, dass es sich um Familien handelt. Die älteren Versionen der NPCs sind somit die Eltern der jüngeren Generation.

Ob es sich bei der Ähnlichkeit der NPCs zueinander um einen reinen Zufall handelt, bleibt ungewiss. Doch uns gefällt der Gedanke, dass das Entwicklerteam so viel Liebe ins Detail steckt.

Was glaubt ist: Was steckt hinter der Ähnlichkeit der NPCs in Pokémon XY?