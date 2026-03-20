Pokopia-Spieler möchte mit Bisasam zusammenwohnen, aber Glurak macht das offensichtlich krass eifersüchtig

Manche Zufälle schreiben ihre eigenen Geschichten. So auch in diesem Fall in Pokémon Pokopia.

Annika Bavendiek
20.03.2026 | 07:22 Uhr

Das hat Glurak tief getroffen. (Bild: Pokémon Company tokibbi) Das hat Glurak tief getroffen. (Bild: Pokémon Company / tokibbi)

Die Pokémon in Pokopia legen vor allem durch ihren Typ und die Art zu sprechen eine eigene Persönlichkeit an den Tag. Dass Maschok etwa hart trainieren will, überrascht uns bei dem Kampf-Pokémon jetzt nicht. Mit diesem divenhaften Abgang eines Gluraks hat eine Spielerin aber wohl nicht gerechnet.

Glurak, die eifersüchtige Diva

In Pokopia können wir unser Eigenheim nicht selbst zusammenbauen und gestalten, sondern uns aus den vielen Pokémon auch Mitbewohner*innen wählen. So lebt es sich immerhin gleich viel schöner. Das dachte sich wohl auch die Twitcherin tokibbi (kurz: Toki).

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Sie wählte Bisasam, was Glurak aber scheinbar so gar nicht gefiel. Während sie mit Bisasam in ihrem Haus steht und es gerade fragt, ob es bei ihr einziehen will, öffnet Glurak nämlich die Tür, starrt böse zu den beiden rüber, dreht sich dann trotzig um und zischt eifersüchtig ab, indem es wegfliegt.

Hier in diesem Post auf X könnt ihr euch die Szene selbst ansehen:

So hat Toki für sich diesen Vorteil zumindest interpretiert, wie dem Post zu entnehmen ist. Eigentlich spielten in dieser kleinen Szene nur ein paar Zufälle zusammen, um daraus solch eine Eifersuchts-Story zu stricken, aber genau so etwas macht Videospiele wie Pokopia auch aus. Ihr habt sicher auch schon das eine oder andere Mal in eurem Kopf eine kleine Geschichte kreiert, weil in einem Spiel zufällig irgendwas passiert ist – gerade wenn es um NPCs geht.

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Die Community kann zumindest mit dieser kleinen Fantasie-Story gut mitfühlen. Ein X-User hat beispielsweise ein eigenes Szenenverständnis für einen ähnlichen Vorfall: "Ich habe gesehen, wie Volbeat Nockchan belästigt. Sie twerkt ständig vor ihm."

Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr in Videospielen schon hier und da etwas beobachtet und aus Spaß reininterpretiert, obwohl es offensichtlich nicht so gedacht war? Falls ja, erzählt uns davon gerne in den Kommentaren.

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Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

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