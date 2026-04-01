Pokopias Version von "Shiny-Jagd": Fans nutzen eine Strategie, um seltene Items zu farmen und Pokémon-Fans kommt das bekannt vor

Ein Fan zeigt, wie ihr seltene Item-Varianten spawnen lassen könnt. Ihr braucht nur Geduld (Bildhintergrund: Reddit).

Für viele Pokémon-Fans drehen sich die Spiele auch um die Shiny-Jagd. Immer wenn ein Taschenmonster auftaucht, hoffen wir, dass es sich um die seltene, schillernde Variante handelt, und so mancher Fan geht auch ganz gezielt auf die langwierige Suche. In Pokopia ist das anders.

Wenn hier das Gras raschelt und ein neues Monster in einem Habitat auftaucht, ist es immer das normale, Shinys existieren nicht. Dagegen gibt es aber seltene, begehrte Spezial-Versionen von Items, auf die Spielerinnen und Spieler jetzt stattdessen Jagd machen.

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So bekommt auch ihr die seltenen "Shiny Items" in Pokopia

Wenn wir uns diesen Clip von Reddit-User KittyExceed anschauen, könnten wir im ersten Moment meinen, dass die Person eine Mechanik nicht so recht verstanden hat. Schließlich stellt Ditto hier ein und denselben Zaun immer wieder auf, packt ihn ein, stellt ihn wieder an der gleichen Stelle auf, und so weiter.

Aber tatsächlich handelt es sich stattdessen um eine Mechanik, die wir noch gar nicht kannten: Es gibt nämlich seltene Varianten von Gegenständen, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit spawnen. Indem KittyExceed den Zaun immer wieder aufstellt, gibt es die Möglichkeit, dass er irgendwann "shiny", beziehungsweise besonders ist.

Tatsächlich können wir am Ende auch bestaunen, wie die rosa Variante statt der normalen lilafarbenen auftaucht, seht selbst:

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Dazu schreibt der Fan:

Ich habe die "Shiny Jagd" in dem Spiel entdeckt und ich liebe sie! Ich glaube allerdings, ich habe es übertrieben.

Über dem Video teilt KittyExceed noch einen weiteren Gedanken, nämlich: "Warum sollten wir Pokémetall nutzen, wenn wir auch nachbauen können." Auf die gezeigte Weise lässt sich das seltene Item schließlich einfach ohne Kosten für den 3D-Drucker, beziehungsweise nur auf Kosten eines normalen Gegenstands generieren. Allerdings dauert das auch seine Zeit.

Falls wir die "Shinys" übrigens zu schnell wieder aufsammeln, rein aus Reflex sei das auch kein Problem, weil sie auf einen separaten Inventarplatz wandern und nicht im Inventar wieder zu gewöhnlichen Items werden, wie User Diggidy erklärt.

Übrigens: Nicht wundern, dass die Zahl der eingesammelten Items am rechten Bildschirmrand ständig hochgeht. Einen Duplication-Glitch gibt es hier beim Aufheben nicht. Der Fan sammelt die Zaunteile nur so schnell wieder auf, dass das Spiel bei der Aufzählung immer eines draufrechnet, obwohl es eigentlich jedes Mal dasselbe ist.

Wusstet ihr generell bereits, dass es besondere Varianten von Items gibt oder ging es euch womöglich wie einem weiteren Community-Mitglied, das sich über das andere Muster einer Lampe gewundert hat? Und werdet ihr den Trick nutzen?