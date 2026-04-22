Pragmata versteckt bereits im Hauptmenü eines seiner coolsten Geheimnisse, das "99 Prozent von euch nie sehen werden"

Im Hauptmenü von Pragmata versteckt sich ein richtig cooles Easter Egg.

Kaum ein anderer Entwickler versteht es so gut, seine eigentlich ernsten Geschichten mit der nötigen Prise Humor zu versehen, wie Capom. Spielt ihr Pragmata und schaut aufmerksam hin, entdeckt ihr daher immer wieder kleine, aufheiternde Interaktionen zwischen Diana und Hugh oder stolpert über das ein oder andere Easter Egg aus Resident Evil, Monster Hunter oder sogar aus Mega Man.

Wie ein besonders geduldiger Spieler herausgefunden hat, starten die coolen Geheimnisse bereits im Hauptmenü.

Na, wer kommt denn da ins Bild gesprungen?

Zunächst einmal die kurze Anleitung für diejenigen unter euch, die das Easter Egg selbst triggern wollen – das ist nämlich super einfach.

Das Einzige, was ihr tun müsst, ist im Hauptmenü zu warten – und zwar noch bevor ihr auf irgendeine eine Taste drückt. Falls ihr es genauer wissen wollt: Bei uns hat es rund 3 Minuten und 40 Sekunden gedauert. Das Easter Egg wird danach ganz automatisch abgespielt.

12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Autoplay

Seid ihr dagegen gerade am Malochen, am Pauken oder einfach nicht in der Nähe von Pragmata und wollt das Easter Egg schon sehen, haben wir hier natürlich noch das Video von Entdecker Nik für euch, der auf X schreibt:

"99 Prozent von euch werden diese Szene im Hauptmenü nie sehen. Ihr bekommt sie nur, wenn ihr wartet."

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Falls euch der gut gelaunte Roboter im Video nicht bekannt ist. Der Gute heißt Cabin – nicht Kevin, wie wir lange dachten – und ist die gute Seele aus dem Spielerhub von Pragmata. Sammelt ihr fleißig seine Münzen in den Sektoren, könnt ihr mit ihm Bingo spielen und euch neue Outfits oder beispielsweise Hacking-Module freispielen.

Falls ihr übrigens noch auf der Suche nach der ein oder anderen Cabin-Minifigur seid, schaut mal hier:

Mehr zum Thema Alle 15 Mini-Cabin-Figuren und ihre Fundorte für die "Mini-Jäger-Supreme"-Trophäe von Stephan Zielke

Pragmata ist voller kleiner Easter Eggs

Dass sich Geduld und Ruhe in Capcoms Action-Adventure auszahlt, macht sich nicht nur im Hauptmenü oder generell beim Kampfsystem bemerkbar.

Legt doch einfach mal beim Spielen außerhalb des Hubs etwas länger das Pad aus der Hand und achtet auf Diana. Ihre Interaktion mit Hugh ist jedenfalls wie so oft im Spiel sehr wholesome.

Neben Anspielungen an Resident Evil oder Monster Hunter hat Cabin übrigens auch noch eine kleine Überraschung für Mega Man-Fans parat:

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Ihr merkt, es lohnt sich, in Pragmata genauer hinzuschauen.

Pragmata ist am 17. April für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC erschienen und konnte nicht nur stolze 86 Punkte auf Metacritic abräumen, auf Steam sind zudem 98% der deutschen Rezensionen positiv und das Action-Adventure ging bereit an den ersten beiden Release-Tagen über 1 Million Mal über die Ladentheke.

Ein weiterer Erfolg für Capcom im noch jungen 2026 nach Resident Evil Requiem und Monster Hunter Stories 3.

Habt ihr selbst noch Easter Eggs und coole Interaktionen in Pragmata entdeckt, berichtet uns gerne im Kommentarbereich darüber.