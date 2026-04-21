Pragmata - Secret Ending freischalten: So müsst ihr Unknown Signal meistern, um das wahre Ende zu sehen

Im Guide verraten wir euch alle nötigen Schritte zur Freischaltung des Secret Endings von Pragmata.

Profilbild von Dennis Müller

Dennis Müller
21.04.2026 | 18:15 Uhr

Wir erklären, wir ihr euch das geheime Ende von Pragmata anschauen könnt. Wir erklären, wir ihr euch das geheime Ende von Pragmata anschauen könnt.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Da Pragmata ein Spiel von Capcom ist, dürfte es euch kaum wundern, dass die Geschichte rund um Diana und Hugh mit einem geheimen Ende daherkommt. Hier im Artikel wollen wir euch zunächst einmal erklären, welche Schritte nötig sind, um es freizuschalten. Auf der zweiten Seite verraten wir euch dann, was sich inhaltlich zum normalen Ende ändert.

Schritt für Schritt zum Secret Ending von Pragmata

Schritt 1: Pragmata durchspielen

Zunächst einmal müsst ihr alle Areale meistern und das Spiel auf einem der beiden Schwierigkeitsgrade beenden. Im Anschluss legt ihr einen neuen Spielstand mit dem Endgame-Modus "Unknown Signal" an, den ihr vom Hauptmenü aus ansteuert.

Video starten 12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Schritt 2: Meistert die erste simulierte Mission

Habt ihr den Unknown Signal-Spielstand geladen, landet ihr zunächst wieder im Hub, von wo aus ihr mit der Bahn ins neue Areal namens Versteckte Kammer fahrt.

In der Hidden Chamber angelangt, müsst ihr zunächst die erste Mission meistern. Habt ihr das geschafft, werden die übrigen Bahnstrecken in die fünf Areale wieder freigeschaltet.

Was ist die Versteckte Kammer? Das Labor wird von einem großen Cabin gehütet, der euch auf insgesamt zehn simulierte Missionen schickt. Meistert ihr alle, winken unter anderem neue Kostüme für Diana und Hugh, aber auch ein neues Modul.

In Mission 1 bekommt ihr beispielsweise eine starke Nahkampfwaffe, die auch ohne vorheriges Hacking ordentlich Schaden an Gegnern austeilt.

Damit die Bahn wieder in alle Sektoren fährt, müsst ihr zunächst die erste simulierte Mission abschließen. Damit die Bahn wieder in alle Sektoren fährt, müsst ihr zunächst die erste simulierte Mission abschließen.

Schritt 3: Alle Sektoren auf 100% bringen

Nun würden wir euch empfehlen, zunächst alle fünf Sektoren auf 100 Prozent zu bringen, sprich alle versteckten Speicherboxen, REMs, Traningsdaten, das Pure Lunum etc. zu finden.

Nur so schaltet ihr weitere simulierte Missionen frei.

Schritt 4: Drei weitere simulierte Missionen abschließen

Schritt 5: Die MK II-Bosse besiegen

Habt ihr vier simulierte Missionen abgeschlossen, springt ihr zurück in die Sektoren und besiegt den jeweiligen Boss erneut. Diesmal taucht er jedoch in einer besonders starken Variante auf.

Schritt 6: Die restlichen simulierten Missionen abschließen

Schritt 7: Rüstet die Black Box-Mod aus

Habt ihr alle Missionen in der Kammer gemeistert, gelangt ihr in den Raum hinter Cabin und könnt euch neben neuen Outfits auch die Black Box-Mod abholen. Die rüstet ihr jetzt aus.

Schritt 8: Besiegt den Endboss erneut

Jetzt müsst ihr mit der Bahn lediglich nochmal zum Zentralhafen fahren, eine besonders starke Variante von Acht besiegen und die letzten Meter zum Abspann hinter euch bringen.

Mehr zu Pragmata
Grafik, Gameplay, Sprachausgabe und Co. - Diese 9 Einstellungen solltet ihr sofort anpassen
von Chris Werian
Grafik, Gameplay, Sprachausgabe und Co. - Diese 9 Einstellungen solltet ihr sofort anpassen
Alle 15 Mini-Cabin-Figuren und ihre Fundorte für die "Mini-Jäger-Supreme"-Trophäe
von Stephan Zielke
Alle 15 Mini-Cabin-Figuren und ihre Fundorte für die Mini-Jäger-Supreme-Trophäe

Falls ihr übrigens alle Mini-Cabins sammeln wollt und euch noch ein paar der kleinen Sammelfiguren fehlen, schaut gerne im oben verlinken Guide nach.

Auf der nächsten Seite erklären wir euch noch, wie sich das Secret Ending vom normalen Ende unterscheidet.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pragmata

Pragmata

Genre: Action

Release: 17.04.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Pragmata - Secret Ending freischalten: So müsst ihr Unknown Signal meistern, um das wahre Ende zu sehen

vor 4 Stunden

Pragmata: Alle 15 Mini-Cabin-Figuren und ihre Fundorte für die "Mini-Jäger-Supreme"-Trophäe

vor 2 Tagen

Pragmata: Ihr seid fast garantiert schon an Fake-Wänden vorbeigelaufen, ohne es zu merken - mit einem Trick lassen sie sich leicht erkennen

vor 3 Tagen

Pragmata-Spielzeit: Ein ziemlich kompaktes Spiel, aber nach dem Ende gibt es noch Einiges zu tun

vor 3 Tagen

Pragmata: Die 6 besten Module – Ich habe das Spiel zu 100% durchgespielt und das sind meine absoluten Favoriten
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Nintendo hat mit einer simplen E-Mail Tausende Switch-Fans dazu gebracht, sich schuldig zu fühlen

gerade eben

Nintendo hat mit einer simplen E-Mail Tausende Switch-Fans dazu gebracht, sich schuldig zu fühlen
Die besten Star-Wars-Spiele gibts in einer fantastischen Kollektion – und die ist jetzt mächtig reduziert!   1

vor 22 Minuten

Die besten Star-Wars-Spiele gibt's in einer fantastischen Kollektion – und die ist jetzt mächtig reduziert!
Super Mario Bros. Film 3 - Release und alle weiteren Hinweise zu einer möglichen Fortsetzung vom Super Mario Galaxy-Film   3     1

vor 31 Minuten

Super Mario Bros. Film 3 - Release und alle weiteren Hinweise zu einer möglichen Fortsetzung vom Super Mario Galaxy-Film
Harry Potter-Star Daniel Radcliffe ist Stranger Things-Fan und hat eine klare Meinung dazu, was am Ende passiert ist

vor 55 Minuten

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe ist Stranger Things-Fan und hat eine klare Meinung dazu, was am Ende passiert ist
mehr anzeigen