Pragmata - Secret Ending freischalten: So müsst ihr Unknown Signal meistern, um das wahre Ende zu sehen

Da Pragmata ein Spiel von Capcom ist, dürfte es euch kaum wundern, dass die Geschichte rund um Diana und Hugh mit einem geheimen Ende daherkommt. Hier im Artikel wollen wir euch zunächst einmal erklären, welche Schritte nötig sind, um es freizuschalten. Auf der zweiten Seite verraten wir euch dann, was sich inhaltlich zum normalen Ende ändert.
Schritt für Schritt zum Secret Ending von Pragmata
Schritt 1: Pragmata durchspielen
Zunächst einmal müsst ihr alle Areale meistern und das Spiel auf einem der beiden Schwierigkeitsgrade beenden. Im Anschluss legt ihr einen neuen Spielstand mit dem Endgame-Modus "Unknown Signal" an, den ihr vom Hauptmenü aus ansteuert.
Schritt 2: Meistert die erste simulierte Mission
Habt ihr den Unknown Signal-Spielstand geladen, landet ihr zunächst wieder im Hub, von wo aus ihr mit der Bahn ins neue Areal namens Versteckte Kammer fahrt.
In der Hidden Chamber angelangt, müsst ihr zunächst die erste Mission meistern. Habt ihr das geschafft, werden die übrigen Bahnstrecken in die fünf Areale wieder freigeschaltet.
Was ist die Versteckte Kammer? Das Labor wird von einem großen Cabin gehütet, der euch auf insgesamt zehn simulierte Missionen schickt. Meistert ihr alle, winken unter anderem neue Kostüme für Diana und Hugh, aber auch ein neues Modul.
In Mission 1 bekommt ihr beispielsweise eine starke Nahkampfwaffe, die auch ohne vorheriges Hacking ordentlich Schaden an Gegnern austeilt.
Schritt 3: Alle Sektoren auf 100% bringen
Nun würden wir euch empfehlen, zunächst alle fünf Sektoren auf 100 Prozent zu bringen, sprich alle versteckten Speicherboxen, REMs, Traningsdaten, das Pure Lunum etc. zu finden.
Nur so schaltet ihr weitere simulierte Missionen frei.
Schritt 4: Drei weitere simulierte Missionen abschließen
Schritt 5: Die MK II-Bosse besiegen
Habt ihr vier simulierte Missionen abgeschlossen, springt ihr zurück in die Sektoren und besiegt den jeweiligen Boss erneut. Diesmal taucht er jedoch in einer besonders starken Variante auf.
Schritt 6: Die restlichen simulierten Missionen abschließen
Schritt 7: Rüstet die Black Box-Mod aus
Habt ihr alle Missionen in der Kammer gemeistert, gelangt ihr in den Raum hinter Cabin und könnt euch neben neuen Outfits auch die Black Box-Mod abholen. Die rüstet ihr jetzt aus.
Schritt 8: Besiegt den Endboss erneut
Jetzt müsst ihr mit der Bahn lediglich nochmal zum Zentralhafen fahren, eine besonders starke Variante von Acht besiegen und die letzten Meter zum Abspann hinter euch bringen.
Falls ihr übrigens alle Mini-Cabins sammeln wollt und euch noch ein paar der kleinen Sammelfiguren fehlen, schaut gerne im oben verlinken Guide nach.
Auf der nächsten Seite erklären wir euch noch, wie sich das Secret Ending vom normalen Ende unterscheidet.
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