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Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

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Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Jonas Gössling
14.04.2026 | 18:00 Uhr

Was Pragmata, das am 17. April 2026 für PC und Konsolen erscheint, eigentlich am Ende für ein Spiel sein soll, war lange Zeit nach der Ankündigung unklar. Mittlerweile weiß man: Ein Third-Person-Shooter mit einer ganz besonderen Hacking-Mechanik. Und was für einer!

Ich habe für's Testvideo eigentlich nur die Kampagne erleben wollen, bin aber nicht mehr von Pragmata losgekommen. Die Thematiken im Spiel sind mit KI, Hacking und Co. zwar so aktuell wie nur möglich – aber eigentlich ist der Titel eine Ode an klassische AAA-Games.

Wie ich das genau meine und wer sich Pragmata auf keinen Fall entgehen lassen sollte, das zeige ich euch in diesem Video.

00:00 - Intro
00:38 - Die fantastischen Gefechte
04:50 - Eine Welt voller Geheimnisse
08:49 - So macht man eine lahme Story spannend
11:16 - Ein wahres AAA-Spiel
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Genre: Action

Release: 17.04.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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