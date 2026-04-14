0 Aufrufe
Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo
Was Pragmata, das am 17. April 2026 für PC und Konsolen erscheint, eigentlich am Ende für ein Spiel sein soll, war lange Zeit nach der Ankündigung unklar. Mittlerweile weiß man: Ein Third-Person-Shooter mit einer ganz besonderen Hacking-Mechanik. Und was für einer!
Ich habe für's Testvideo eigentlich nur die Kampagne erleben wollen, bin aber nicht mehr von Pragmata losgekommen. Die Thematiken im Spiel sind mit KI, Hacking und Co. zwar so aktuell wie nur möglich – aber eigentlich ist der Titel eine Ode an klassische AAA-Games.
Wie ich das genau meine und wer sich Pragmata auf keinen Fall entgehen lassen sollte, das zeige ich euch in diesem Video.
00:00 - Intro
00:38 - Die fantastischen Gefechte
04:50 - Eine Welt voller Geheimnisse
08:49 - So macht man eine lahme Story spannend
11:16 - Ein wahres AAA-Spiel
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.