Pragmata: Alle 15 Mini-Cabin-Figuren und ihre Fundorte für die "Mini-Jäger-Supreme"-Trophäe

Wir können Dianas Faszination verstehen. Wir würden uns die Cabin-Figuren auch gerne ins Regal stellen.

Wenn ihr wirklich alles in Pragmata machen und euch vielleicht sogar die Platin-Trophäe verdienen wollt, dann müsst ihr alle Level nach Sammelobjekten durchforsten. Dabei macht es euch das Spiel mit einer Checkliste für jedes Level eigentlich recht einfach. Doch ausgerechnet ein Sammelobjekt fehlt.



Die 15 Figuren des knuffigen Roboters Cabin braucht ihr für den Erfolg "Mini-Jäger-Supreme" und werdet sie ohne Hilfe finden müssen. Zumindest, wenn ihr nicht weiterlest.

So findet ihr die Mini-Cabins

Pragmata lässt euch aber nicht ganz im Regen stehen, wie ihr die Mini-Cabins sucht. Denn der Roboter ist durchaus gesprächig und macht mit einem lauten "Ta-da" auf sich aufmerksam.

12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

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Zudem bekommt ihr eine kleine Einblendung, wenn ihr eine Figur mit einem Schuss zerstört, wie viele Figuren es noch in diesem Level gibt. Das gibt euch zumindest eine Idee, wie viele ihr bisher gesammelt habt. Zuletzt tragen die Kerlchen unterschiedliche Hüte. Gleicht die Figuren im Schutzraum mit unserem Guide ab und ihr könnt leicht die Bots identifizieren, die euch noch fehlen.

Die Figuren verstecken sich gerne an schwer einsehbaren Orten. Sobald ihr sie aber gefunden habt, müsst ihr nur noch auf sie feuern.

Macht euch übrigens keine Sorgen, dass ihr Mini-Cabins verpassen könntet. Später könnt ihr vom Schutzraum aus durch das Mondbahn-Terminal in alle Level zurückkehren.

Eure erste Anlaufstelle ist das Solarkraftwerk. Die Fundorte der Mini-Cabins dort gibt es auf der nächsten Seite.