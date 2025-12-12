Mein Most Wanted von Capcom erscheint jetzt auch für die Switch 2 - und es ist nicht Resident Evil Requiem

Nicht Resident Evil Requiem? Was ist denn da los!?

Capcom war heute Nacht auf den The Game Awards gleich doppelt vertreten. Während Resident Evil Requiem prominent in der Hauptshow Leon als zweiten spielbaren Charakter enthüllte, ging der zweite Titel zwischen all den Awards für Clair Obscur allerdings ziemlich unter: Pragmata!

Das Sci-Fi-Actionspiel war lediglich in der Pre-Show zu sehen, hatte dafür aber gleich drei tolle Neuigkeiten im Gepäck.

Dennis konnte sowohl Requiem als auch Pragmata bereits anspielen und so sehr er die Resident Evil-Reihe mag, das Sci-Fi-Adventure mit dem jungem Androiden-Mädchen ist für ihn der weit spannendere Titel – allein schon aufgrund des frischen Kampfsystems.

Tolle Neuigkeiten zu Pragmata

Zunächst einmal ist es klasse, dass Pragmata jetzt auch für Switch 2 erscheint und Capcom weiter eifrig daran festhält, seine Spiele möglichst auch für Nintendo-Konsolen zu veröffentlichten.

Hier könnt ihr euch übrigens den neuen Trailer anschauen:

Die zweite tolle Info: Pragmata hat jetzt endlich einen Release-Termin. Am 24. April geht's los. Nachdem das Spiel über Jahre verschollen war und erst 2025 wieder aufgetaucht ist, ist das eine schöne Nachricht.

Etwas ungünstig ist allerdings, dass Housemarque ihr PS5-Exclusive Saros verschoben hat und der Release jetzt ausgerechnet sechs Tage nach Pragmata ist.

Die dritte tolle Neuigkeit richtet sich bislang leider nur an die PC-Spieler*innen unter euch. Und zwar könnt ihr jetzt auf Steam die Sketchbook-Demo herunterladen. Hier könnt ihr, soweit ich das richtig gesehen habe, den Abschnitt spielen, den ich mir auf der gamescom anschauen konnte – und der mir richtig gut gefallen hat.

Die Demo soll laut Capcom zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Konsolen landen.

Pragmata gewinnt bislang das Rennen mit Resi

Ich bin ja bekanntlich großer Fan davon, wenn sich Spiele an neue Gameplay-Kniffen versucht. Und Pragmata traut sich mit seinem ungewöhnlichen Kampfsystem, wo wir die Gegner in einem kleinen Minispiel erst hacken müssen, einiges.

Ob das Ganze im Endeffekt aufgeht, wird sich noch zeigen müssen. Beim ersten Anspielen hat der Mix aus Knobelei und Action jedenfalls sehr viel Spaß gemacht.

Bei Resident Evil Requiem ist's hingegen bei mir so eine Sache. Ein neues Resi geht immer und das Spiel wird auch sicher gewohnt super. Aber irgendwie ist der Funken selbst mit der Ankündigung von Leon als spielbaren Charakter noch nicht auf mich übergesprungen.

Die angespielte Verfolger-Sequenz – die übrigens Kollege Hannes richtig gut gefallen hat – wirkte auf mich als alter Resi-Recke doch sehr vertraut und ist mit Blick auf den neuen Bösewicht (Viktor Gideon) auch wahrlich nicht die Einzige im Spiel. Und selbst an der Optik habe ich mich mittlerweile nach den beiden Remakes und Village ein klein wenig satt gesehen.

Natürlich werden beide Titel gespielt, was die Vorfreude anbelangt, macht Pragmata jedoch aktuell klar das Rennen.

Wie schaut's bei euch aus? Auf welches Spiel von Capcom freut ihr euch aktuell am meisten? Vielleicht sogar das neue Onimusha, das ich aber leider noch nicht anspielen konnte, das aber ebenfalls super aussieht.