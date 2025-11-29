Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko

Jeder Gamer hat diesen einen Titel, der alles verändert hat. Ein Spiel, das sich ins Gedächtnis gebrannt hat und die Messlatte für alles Kommende neu definiert hat. In unserem neuen Format Keylore widmen wir uns genau diesen prägenden Meilensteinen unserer Gaming-Biografie.

Den Anfang macht GameStar-Redakteur Jesko, der uns mit auf eine Zeitreise ins Jahr 2005 nimmt. Sein Thema: Star Wars: Battlefront II (Classic).

Für viele gilt der Shooter der Pandemic Studios als der heilige Gral der Star-Wars-Spiele. Doch für Jesko war es mehr als das: Es war sein Einstieg in das Genre. In diesem Talk analysieren wir die Faszination dieses zeitlosen Klassikers.

Egal, ob ihr damals selbst auf der PS2, Xbox oder dem PC dabei wart oder verstehen wollt, warum die Community bei diesem Spiel so nostalgisch wird – dieser Talk ist für euch.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

