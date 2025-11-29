Läuft gerade Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko
Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko

0 Aufrufe

Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko

Lea Herfurtner, Jesko Buchs
29.11.2025 | 17:30 Uhr

Jeder Gamer hat diesen einen Titel, der alles verändert hat. Ein Spiel, das sich ins Gedächtnis gebrannt hat und die Messlatte für alles Kommende neu definiert hat. In unserem neuen Format Keylore widmen wir uns genau diesen prägenden Meilensteinen unserer Gaming-Biografie.

Den Anfang macht GameStar-Redakteur Jesko, der uns mit auf eine Zeitreise ins Jahr 2005 nimmt. Sein Thema: Star Wars: Battlefront II (Classic).

Für viele gilt der Shooter der Pandemic Studios als der heilige Gral der Star-Wars-Spiele. Doch für Jesko war es mehr als das: Es war sein Einstieg in das Genre. In diesem Talk analysieren wir die Faszination dieses zeitlosen Klassikers.

Egal, ob ihr damals selbst auf der PS2, Xbox oder dem PC dabei wart oder verstehen wollt, warum die Community bei diesem Spiel so nostalgisch wird – dieser Talk ist für euch.

 

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
- Alle Folgen des GameStar Podcasts
- GameStar Podcast bei Apple Podcasts
- GameStar Podcast bei Spotify
- GameStar Podcast bei Podcast Addict

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Star Wars: Battlefront 2
Amazon
Star Wars: Battlefront 2
ab 16,98 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko Video starten   57:13

vor 44 Minuten

Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko
Star Wars: Battlefront 2 - So gut wie JETZT war Battlefront 2 noch nie Video starten   10:29

25.10.2019

Star Wars: Battlefront 2 - So gut wie JETZT war Battlefront 2 noch nie
Star Wars: Battlefront 2 - Ankündigungstrailer zeigt zwei Minuten Action mit Yoda, Luke Skywalker + neuer Heldin Video starten   2:18

15.04.2017

Star Wars: Battlefront 2 - Ankündigungstrailer zeigt zwei Minuten Action mit Yoda, Luke Skywalker & neuer Heldin
Star Wars: Battlefront 2

Star Wars: Battlefront 2

Genre: Shooter

Release: 17.11.2017 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   19     1   1:00:20

vor 6 Tagen

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund Video starten   1:25:00

vor 9 Stunden

So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund
Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet Video starten   0:30

vor 2 Tagen

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet
Mount + Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet Video starten   14:08

vor 2 Tagen

Mount & Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 4 Wochen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
Need for Speed Unbound - Der erste Trailer versprüht starke Underground-Vibes Video starten   1:34

06.10.2022

Need for Speed Unbound - Der erste Trailer versprüht starke Underground-Vibes
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko Video starten   57:13

vor 40 Minuten

Der perfekte Einstiegsshooter: Star Wars: Battlefront II (2005) | Keylore #1 mit Jesko
So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund Video starten   1:25:00

vor 9 Stunden

So spannend war die Shooter-Welt noch nie! | mit Fabian Siegismund
Mount + Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet Video starten   14:08

vor 2 Tagen

Mount & Blade War Sails: Die ultimative Mittelalter-Sandbox sticht jetzt in See und wir haben sie getestet
Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet Video starten   0:30

vor 2 Tagen

Fornite Stunde Null: Actionreicher Trailer zeigt, was uns im großen Season 6 Finale erwartet
Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall Video starten   1   2:20

vor 2 Tagen

Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall
Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite Video starten   0:47

vor 2 Tagen

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite
Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert Video starten   0:35

vor 3 Tagen

Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert
Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen Video starten   1:08

vor 3 Tagen

Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen
Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie Video starten   2:16

vor 3 Tagen

Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1     1:41

vor 4 Tagen

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   2     0:43

vor 4 Tagen

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   2   8:02

vor 5 Tagen

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
mehr anzeigen