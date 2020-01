PS Now – Jetzt für alle: 7 Tage kostenlos PS4-Exklusivhits streamen [Anzeige]

Der PlayStation Store hat einen Reset der 7-Tage-Testphase von PlayStation Now durchgeführt. Das bedeutet: Auch wenn ihr zuvor schon mal an einer kostenlosen Testphase teilgenommen habt, könnt ihr sie jetzt wieder nutzen. Jeder kann also eine Woche lang gratis exklusive PlayStation-Hits wie Horizon: Zero Dawn oder Uncharted: The Lost Legacy spielen.

PS Now jetzt 7 Tage kostenlos testen

Sofern ihr das Abo nicht vor Ablauf der Testphase kündigt, wird es anschließend automatisch in ein Monatsabo umgewandelt, das 9,99€ kostet. PlayStation Now ist zudem auch als 3-Monats-Abo für 24,99€ sowie als 12-Monats-Abo für 59,99€ erhältlich. Zur Übersicht über die Abo-Optionen kommt ihr hier:

PS Now: Zu den Abo-Optionen

Was genau ist PlayStation Now?

Mit PlayStation Now könnt ihr Hunderte von PS3- und PS4-Titeln direkt auf eure PlayStation 4 oder euren PC streamen, ohne sie vorher herunterladen und installieren zu müssen. Alternativ könnt ihr die PS4-Spiele auch auf die PS4 downloaden und offline zocken. Alle paar Tage müsst ihr die PS4 aber mit dem Internet verbinden, damit PS Now überprüfen kann, ob ihr noch Mitglied seid. Nach Ende des Abos habt ihr natürlich keinen Zugriff mehr auf die Spiele.

Welche Spiele gibt es bei PlayStation Now?

PlayStation Now liefert eine riesige Auswahl an PS4- und PS3-Spielen. Manche sind dauerhaft Teil des Programms, andere sind nur für begrenzte Zeit verfügbar und werden schließlich durch neue Titel ersetzt. In der Liste befinden sich stets einige große PS4-Exklusivtitel, aktuell zum Beispiel Horizon: Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy, Until Dawn, Bloodborne und Persona 5. Letzteres könnt ihr aber nur noch bis zum 4. Februar spielen.

Auch unter den PS3-Spielen finden sich einige Klassiker, die nach wie vor einen Blick wert sind. Wer beispielsweise schon immer das erste Red Dead Redemption nachholen wollte, aber keine PS3 besitzt, kann dies über PlayStation Now tun.

Eine Übersicht über sämtliche in PlayStation Now enthaltenen Spiele findet ihr hier:

PS Now: Alle Spiele im Überblick