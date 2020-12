PS Plus: So viel Geld konntet ihr 2020 mit dem Abonnement sparen

PS Plus ist durch seine "kostenlosen" Spiele jeden Monat eigentlich den Preis von knapp 60 Euro regulär im Jahr wert. Jedoch kann sich jedes Jahr durch die angebotenen Spiele der wahre Wert stark unterscheiden. Wir schauen uns basierend auf einer Liste auf Reddit das Ersparnis bei PS Plus für 2020 genauer an und passen sie auf die deutschen Preise an.

Hinweis: Die folgende Auflistung nimmt sich den günstigsten Preis ohne PS Plus-Rabatt der digitalen Version der jeweiligen Spiele, bis zu dem Zeitpunkt bis das Spiel bei dem Service das erste Mal kostenlos drin war. Hatte es danach noch einmal einen niedrigeren Preis, wird dieser nicht berücksichtigt. Zum Beispiel die BioShock Collection war im Februar bei PS Plus, dann zählt nur der günstigste Preis bis zum Januar 2020. Wenn das Spiel danach günstiger war seit März 2020, dann nehmen wir das nicht mit in die Liste auf.

PS Plus-Spiele 2020: So viel habt ihr gespart

Insgesamt gab es bei PS Plus 28 Spiele, die als Teil des Services verschenkt wurden. Dazu kommen noch einmal 19 weitere Spiele (Uncharted 4 war 2020 auch Teil des regulären Programms), die in der PS Plus Collection als PS5-Bonus ebenfalls dabei sind.

Das ist euer Ersparnis: Natürlich gehen wir hier beim Ersparnis davon aus, wenn jemand noch keins der Spiele besitzt. So waren die Spiele insgesamt 569,76 Euro wert. Ziehen wir die 60 Euro für eine regulär bepreiste Jahresmitgliedschaft ab, kommen wir immerhin noch auf 509,76 Euro.

Die gesamte Auflistung aller Spiele seht ihr hier:

Wie viel Geld konntet ihr mit PS Plus 2020 sparen?