Sony haut eine weitere PS Plus-Überraschung raus: Spielt jetzt 40 Spiele an, wenn ihr Premium habt - darunter etliche Must Plays

Wenn ihr ein aktives PlayStation Plus Premium-Abo habt, dann könnt ihr ab sofort über 40 Indie-Hits ohne Zusatzkosten anzocken, darunter Balatro, Hades und Animal Well.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
29.05.2026 | 06:00 Uhr

Sony bietet jetzt über 40 Game Trials zu Indie Hits für PS Plus Premium-Mitglieder an. Sony bietet jetzt über 40 Game Trials zu Indie Hits für PS Plus Premium-Mitglieder an.

Sony hat im Zuge der sogenannten Days of Play nicht nur einen riesigen Sale im PlayStation Store gestartet, sondern auch für PS Plus-User einige Überraschungen parat. So können sich alle, die Premium abonniert haben, ab sofort über eine Auswahl von über 40 frischen Game Trials freuen.

Diese Indie-Spiele könnt ihr dank PS Plus Premium anzocken

Dabei handelt es sich um eine Liste ausgewählter Indie-Hits, die ihr mit einem aktiven Premium-Abo ausprobieren könnt. Die Aktion ist bereits am 27. Mai 2026 gestartet und läuft noch bis Mittwoch, den 10. Juni 2026.

Video starten 0:29 Animal Well ist das bislang außergewöhnlichste Metroidvania des Jahres

Mit dabei sind folgende Titel:

  • Balatro
  • Fishbowl
  • Hell Is Us
  • Tunic
  • Demonschool
  • Satisfactory
  • Sea of Stars
  • Kena: Bridge of Spirits
  • Dreams of Another
  • Animal Well
  • Cult of the Lamb
  • The Alters
  • Besiege
  • Absolum
  • Temtem
  • 1000xRESIST
  • Hades
  • Forever
  • Skies
  • Sektori
  • Inscryption
  • Despelote
  • Cairn
  • Unbeatable
  • Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
  • uvm.

Wichtig: Hierbei handelt es sich um Game Trials, also um Demos. Ihr könnt oben genannte Titel also nicht unendlich lang zocken, sondern lediglich einen begrenzten Zeitraum. Die Demos sind zwischen 30 Minuten und drei Stunden lang.

Empfehlen können wir euch hier wirklich die meisten Titel, denn Sony spielt hier Hitparade. Schaut euch aber unter anderem unbedingt mal Animal Well an, das Kollege Dennis in seiner Kolumne in höchsten Tönen lobt:

Mehr zum Thema
91 auf Metacritic und jetzt bei PS Plus Extra: Warum ihr Animal Well unbedingt spielen solltet
von Dennis Müller
91 auf Metacritic und jetzt bei PS Plus Extra: Warum ihr Animal Well unbedingt spielen solltet

Aber auch das hochgelobte Hades, das auf Metacritic bei einem beachtlichen Score von 93 Punkten steht, ist einen Blick wert. Ebenso Inscryption sowie Vampire Crawlers, das neue Spiel der Vampire Survivors-Macher*innen.

Days of Play im vollen Gange

Mehr zum Thema
Days of Play im PS Store: Die große Aktion mit bis zu 95% Rabatt ist da und eins der bislang besten Spiele des Jahres gibt's jetzt schon reduziert
von Samara Summer
Days of Play im PS Store: Die große Aktion mit bis zu 95% Rabatt ist da und eins der bislang besten Spiele des Jahres gibts jetzt schon reduziert

Die jährlich wiederkehrenden Days of Play warten mit zahlreichen PlayStation-Angeboten auf. Wie oben bereits erwähnt ist im Zuge der Aktion beispielsweise ein riesiger PlayStation Store-Sale gestartet. Unsere Empfehlungen haben wir oben für euch verlinkt.

Mehr zum Thema
Sony verschenkt zu den Days of Play jetzt 3 Gratis-Goodies - das ist der Code
von Eleen Reinke
Sony verschenkt zu den Days of Play jetzt 3 Gratis-Goodies - das ist der Code

Darüber verschenkt Sony ihm Rahmen der Days of Play aktuell drei coole Avatare. Den dazugehörigen Code zum Einlösen findet ihr unter dem Link oben.

State of Play findet in wenigen Tagen statt

Und falls ihr es verpasst habt: Am Dienstag, dem 02. Juni 2026 findet Sonys neueste State of Play-Ausgabe statt. Das rund 60 Minuten lange Event startet wie gewohnt spät, nämlich erst um 23 Uhr.

GamePro.de ist natürlich dennoch live für euch am Start und berichtet pünktlich über alle wichtigen Infos aus dem PlayStation-Livestream.

Welche der Game Trials aus der oberen Liste werdet ihr ausprobieren?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Sony haut eine weitere PS Plus-Überraschung raus: Spielt jetzt 40 Spiele an, wenn ihr Premium habt - darunter etliche Must Plays

vor 40 Minuten

Sony haut eine weitere PS Plus-Überraschung raus: Spielt jetzt 40 Spiele an, wenn ihr Premium habt - darunter etliche Must Plays
One Piece: Zorro hat eigentlich Zahnschmerzen, wenn er auf sein Schwert beißt – und das ist eine Erinnerung an seinen größten Verlust

vor 59 Minuten

One Piece: Zorro hat eigentlich Zahnschmerzen, wenn er auf sein Schwert beißt – und das ist eine Erinnerung an seinen größten Verlust
Path of Exile 2: Return of the Ancients startet heute - Uhrzeit, Inhalt und alle Infos zum großen Patch im Live Ticker

vor 10 Stunden

Path of Exile 2: Return of the Ancients startet heute - Uhrzeit, Inhalt und alle Infos zum großen Patch im Live Ticker
Das Netteste, was ich je auf Steam gesehen habe - Entwickler will nicht, dass ihr sein Spiel kauft, weil es bald in den Sale kommt und 34.000 Leute feiern es

vor 10 Stunden

"Das Netteste, was ich je auf Steam gesehen habe" - Entwickler will nicht, dass ihr sein Spiel kauft, weil es bald in den Sale kommt und 34.000 Leute feiern es
mehr anzeigen