Sony haut eine weitere PS Plus-Überraschung raus: Spielt jetzt 40 Spiele an, wenn ihr Premium habt - darunter etliche Must Plays

Sony bietet jetzt über 40 Game Trials zu Indie Hits für PS Plus Premium-Mitglieder an.

Sony hat im Zuge der sogenannten Days of Play nicht nur einen riesigen Sale im PlayStation Store gestartet, sondern auch für PS Plus-User einige Überraschungen parat. So können sich alle, die Premium abonniert haben, ab sofort über eine Auswahl von über 40 frischen Game Trials freuen.

Diese Indie-Spiele könnt ihr dank PS Plus Premium anzocken

Dabei handelt es sich um eine Liste ausgewählter Indie-Hits, die ihr mit einem aktiven Premium-Abo ausprobieren könnt. Die Aktion ist bereits am 27. Mai 2026 gestartet und läuft noch bis Mittwoch, den 10. Juni 2026.

0:29 Animal Well ist das bislang außergewöhnlichste Metroidvania des Jahres

Autoplay

Mit dabei sind folgende Titel:

Balatro

Fishbowl

Hell Is Us

Tunic

Demonschool

Satisfactory

Sea of Stars

Kena: Bridge of Spirits

Dreams of Another

Animal Well

Cult of the Lamb

The Alters

Besiege

Absolum

Temtem

1000xRESIST

Hades

Forever

Skies

Sektori

Inscryption

Despelote

Cairn

Unbeatable

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

uvm.

Wichtig: Hierbei handelt es sich um Game Trials, also um Demos. Ihr könnt oben genannte Titel also nicht unendlich lang zocken, sondern lediglich einen begrenzten Zeitraum. Die Demos sind zwischen 30 Minuten und drei Stunden lang.

Empfehlen können wir euch hier wirklich die meisten Titel, denn Sony spielt hier Hitparade. Schaut euch aber unter anderem unbedingt mal Animal Well an, das Kollege Dennis in seiner Kolumne in höchsten Tönen lobt:

Mehr zum Thema 91 auf Metacritic und jetzt bei PS Plus Extra: Warum ihr Animal Well unbedingt spielen solltet von Dennis Müller

Aber auch das hochgelobte Hades, das auf Metacritic bei einem beachtlichen Score von 93 Punkten steht, ist einen Blick wert. Ebenso Inscryption sowie Vampire Crawlers, das neue Spiel der Vampire Survivors-Macher*innen.

Days of Play im vollen Gange

Die jährlich wiederkehrenden Days of Play warten mit zahlreichen PlayStation-Angeboten auf. Wie oben bereits erwähnt ist im Zuge der Aktion beispielsweise ein riesiger PlayStation Store-Sale gestartet. Unsere Empfehlungen haben wir oben für euch verlinkt.

Mehr zum Thema Sony verschenkt zu den Days of Play jetzt 3 Gratis-Goodies - das ist der Code von Eleen Reinke

Darüber verschenkt Sony ihm Rahmen der Days of Play aktuell drei coole Avatare. Den dazugehörigen Code zum Einlösen findet ihr unter dem Link oben.

State of Play findet in wenigen Tagen statt

Und falls ihr es verpasst habt: Am Dienstag, dem 02. Juni 2026 findet Sonys neueste State of Play-Ausgabe statt. Das rund 60 Minuten lange Event startet wie gewohnt spät, nämlich erst um 23 Uhr.

GamePro.de ist natürlich dennoch live für euch am Start und berichtet pünktlich über alle wichtigen Infos aus dem PlayStation-Livestream.

Welche der Game Trials aus der oberen Liste werdet ihr ausprobieren?